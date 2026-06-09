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"Из Парижа не звонили": Кисляк признался, что ему льстят слухи о "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:59 09.06.2026 (обновлено: 23:12 09.06.2026)
"Из Парижа не звонили": Кисляк признался, что ему льстят слухи о "ПСЖ"

Кисляк заявил, что ему приятны слухи о возможном переходе в "ПСЖ"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМатвей Кисляк в матче сборной России
Матвей Кисляк в матче сборной России - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Матвей Кисляк в матче сборной России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил, что ему ничего не известно об интересе со стороны французского «Пари Сен-Жермен», но такие слухи ему приятны.
  • Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с армейцами на один сезон.
  • Матвей Кисляк рад, что Игорь Акинфеев останется в клубе, и восхищается его опытом и силой.
КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник столичного ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил журналистам, что ему ничего не известно об интересе со стороны французского "Пари Сен-Жермен", однако такие слухи ему приятны.
Ранее СМИ сообщали, что спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш заинтересован в трансфере Кисляка в межсезонье и запросил по игроку несколько отчетов.
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"Я сейчас в отпуске и хочу отдохнуть. Сейчас такое информационное поле, что вы все узнаете точно. Много неправдивой информации, вбросов. Про "ПСЖ" ничего не знаю - мне никто не звонил из Парижа. Не могу сказать, что меня прям радовали эти слухи, но было приятно, что даже если и слухи, то все равно так оценивают высоко", - сказал Кисляк.
В начале июня капитан ЦСКА Игорь Акинфеев подписал новый контракт с армейцами на один сезон.
"Акинфеев - легенда клуба, я очень рад, что он останется. В 40 лет далеко не каждый игрок в мире сможет играть. Это его невероятный опыт, сила. Когда он будет заканчивать, конечно, будет грустно", - признался Кисляк.
Кисляку 20 лет. Воспитанник ЦСКА в прошедшем сезоне провел за клуб 42 матча и забил 8 мячей. Также на его счету 11 игр и 1 гол в составе сборной России. Портал Transfermakt оценивает Кисляка в 25 млн евро.
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