"Из Парижа не звонили": Кисляк признался, что ему льстят слухи о "ПСЖ"

КАЛИНИНГРАД, 9 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Полузащитник столичного ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил журналистам, что ему ничего не известно об интересе со стороны французского "Пари Сен-Жермен", однако такие слухи ему приятны.

"Акинфеев - легенда клуба, я очень рад, что он останется. В 40 лет далеко не каждый игрок в мире сможет играть. Это его невероятный опыт, сила. Когда он будет заканчивать, конечно, будет грустно", - признался Кисляк.