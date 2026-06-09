Овечкин забил пенальти Дзюбе на пляже в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Овечкин, нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», забил гол Артему Дзюбе во время совместного отдыха в Турции.
- Видеоролик с участием спортсменов опубликовал хоккеист магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев в Instagram.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забил мяч российскому футболисту Артему Дзюбе на пляже во время совместного отдыха в Турции.
Видеоролик со спортсменами опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) опубликовал хоккеист магнитогорского "Металлурга" Егор Яковлев. На видео 40-летний хоккеист забил пенальти в небольшие ворота, которые защищал Дзюба.
"Все-таки, футболисты лучше хоккеистов", - заявил Овечкин после забитого гола. "Наконец-то ты это признал", - ответил Дзюба, после чего спортсмены по-дружески пожали руки.
Овечкин является рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах. В его активе 929 заброшенных шайб в 1573 матчах. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 встречах). Гретцки обладает рекордом НХЛ по сумме шайб в регулярных чемпионатах лиги и Кубке Стэнли (1016), на счету Овечкина 1006 голов.
Дзюбе 37 лет. По окончании сезона форвард объявил об уходе из тольяттинского "Акрона". Он является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На клубном уровне нападающий с "Зенитом" по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны.