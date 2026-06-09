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Лавиолетт снова возглавил клуб Панарина в НХЛ - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
21:27 09.06.2026 (обновлено: 21:40 09.06.2026)
Лавиолетт снова возглавил клуб Панарина в НХЛ

Лавиолетт назначен на пост главного тренера клуба НХЛ "Лос-Анджелес Кингз"

© RONALD MARTINEZПитер Лавиолетт
Питер Лавиолетт - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© RONALD MARTINEZ
Питер Лавиолетт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Питер Лавиолетт назначен главным тренером клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
  • Контракт с тренером, по сообщению Пьера Лебрюна, рассчитан на три года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" объявил на своем сайте о назначении Питера Лавиолетта на пост главного тренера команды.
Подробности контракта американца, который стал 32-м главным тренером в истории "Кингз", не разглашаются. Ранее Пьер Лебрюн сообщил в соцсети X, что соглашение будет рассчитано на три года. Американец сменил на посту Ди Джея Смита, который исполнял обязанности главного тренера "Лос-Анджелеса" после отставки Джима Хиллера в марте.
Лавиолетту 61 год, в качестве тренера он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2005/06 с "Каролиной Харрикейнз", а также выводил в финал плей-офф "Филадельфию Флайерз" (2009/10) и "Нэшвилл Предаторз" (2016/17). Кроме того, американец возглавлял "Нью-Йорк Айлендерс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал российский нападающий Артемий Панарин, ныне играющий за "Кингз". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Лавиолетт в качестве тренера отработал в 1594 матча (9-й результат за всю историю) и одержал 846 побед (7-й результат за всю историю).
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ХоккейСпортАртемий ПанаринПитер ЛавиолеттЛос-Анджелес КингзКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
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