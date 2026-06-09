Лавиолетт снова возглавил клуб Панарина в НХЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Питер Лавиолетт назначен главным тренером клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз».
- Контракт с тренером, по сообщению Пьера Лебрюна, рассчитан на три года.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" объявил на своем сайте о назначении Питера Лавиолетта на пост главного тренера команды.
Подробности контракта американца, который стал 32-м главным тренером в истории "Кингз", не разглашаются. Ранее Пьер Лебрюн сообщил в соцсети X, что соглашение будет рассчитано на три года. Американец сменил на посту Ди Джея Смита, который исполнял обязанности главного тренера "Лос-Анджелеса" после отставки Джима Хиллера в марте.
Лавиолетту 61 год, в качестве тренера он завоевал Кубок Стэнли в сезоне-2005/06 с "Каролиной Харрикейнз", а также выводил в финал плей-офф "Филадельфию Флайерз" (2009/10) и "Нэшвилл Предаторз" (2016/17). Кроме того, американец возглавлял "Нью-Йорк Айлендерс", "Вашингтон Кэпиталз" и "Нью-Йорк Рейнджерс", за который выступал российский нападающий Артемий Панарин, ныне играющий за "Кингз". Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Лавиолетт в качестве тренера отработал в 1594 матча (9-й результат за всю историю) и одержал 846 побед (7-й результат за всю историю).