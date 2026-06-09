Лавиолетт снова возглавил клуб Панарина в НХЛ

Подробности контракта американца, который стал 32-м главным тренером в истории "Кингз", не разглашаются. Ранее Пьер Лебрюн сообщил в соцсети X, что соглашение будет рассчитано на три года. Американец сменил на посту Ди Джея Смита, который исполнял обязанности главного тренера "Лос-Анджелеса" после отставки Джима Хиллера в марте.