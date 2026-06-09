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После матча сборной России в Калининграде дети исполнили "Гудбай, Америка" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
22:06 09.06.2026 (обновлено: 23:15 09.06.2026)
После матча сборной России в Калининграде дети исполнили "Гудбай, Америка"

После матча сборной РФ на стадионе в Калининграде спели песню "Гудбай, Америка"

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго
Футбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Футбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детский хор «Радость» ДМШ имени Рейнгольда Глиера исполнил песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка» после матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
  • Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3:0 на стадионе «Калининград Арена».
КАЛИНИНГРАД, 9 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Детский хор исполнил песню Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка" после товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго на стадионе в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России во вторник на "Калининград Арене" обыграла соперника со счетом 3:0. Этот матч стал заключительным на текущем сборе для подопечных Валерия Карпина. В первой игре, прошедшей в Египте, российская команда проиграла хозяевам со счетом 0:1, а позднее разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде.
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Вчера, 21:37
Песню исполнил детский хор "Радость" ДМШ имени Рейнгольда Глиера. Во время композиции на экране была показана нарезка лучших моментов сборной России на чемпионатах мира разных годов.
11 июня стартует чемпионат мира по футболу, который будет проведен на территории трех стран - США, Канады и Мексики.
ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
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