После матча сборной России в Калининграде дети исполнили "Гудбай, Америка"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Детский хор «Радость» ДМШ имени Рейнгольда Глиера исполнил песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка» после матча между сборными России и Тринидада и Тобаго.
- Сборная России обыграла Тринидад и Тобаго со счетом 3:0 на стадионе «Калининград Арена».
КАЛИНИНГРАД, 9 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Детский хор исполнил песню Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка" после товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго на стадионе в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Сборная России во вторник на "Калининград Арене" обыграла соперника со счетом 3:0. Этот матч стал заключительным на текущем сборе для подопечных Валерия Карпина. В первой игре, прошедшей в Египте, российская команда проиграла хозяевам со счетом 0:1, а позднее разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0) в Волгограде.
Песню исполнил детский хор "Радость" ДМШ имени Рейнгольда Глиера. Во время композиции на экране была показана нарезка лучших моментов сборной России на чемпионатах мира разных годов.