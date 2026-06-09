После матча сборной России в Калининграде дети исполнили "Гудбай, Америка"

КАЛИНИНГРАД, 9 июн – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Детский хор исполнил песню Вячеслава Бутусова "Гудбай, Америка" после товарищеского матча между сборными России и Тринидада и Тобаго на стадионе в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.