Колосков отметил отпускное настроение игроков в матче с Тринидадом и Тобаго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в товарищеском матче.
- Голами в составе национальной команды отметились защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
- Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что у игроков сборной было заметно отпускное настроение при счете 2:0, но главный тренер Валерий Карпин вовремя внес коррективы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости отметил, что у игроков сборной России при счете 2:0 в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго и до корректировок со стороны главного тренера Валерия Карпина было заметно отпускное настроение.
Сборная России во вторник в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго (2:0). Голами в составе национальной команды отметились защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
"Хороший матч с хорошим результатом, практически все, кто был на скамейке, сыграли и, мне кажется, получили удовольствие. Он не был грубым, но и товарищеским его назвать нельзя — все же было несколько серьезных единоборств. В целом игра нашей сборной впечатлила", - сказал Колосков.
"Команда Тринидада и Тобаго — это не мальчики для битья, они неплохо контролировали мяч, когда мы им давали такую возможность. Достойная победа против достойной команды. Надо поздравить сборную, тренеров, Российский футбольный союз, болельщиков — полный стадион был и в Волгограде, и в Калининграде. Завершение хорошее — уходим в отпуск с хорошим настроением. Немного было отпускное настроение после 2:0, решили на классе сыграть, но Карпин вовремя внес коррективы, и опять заиграли в полную силу", - резюмировал Колосков.