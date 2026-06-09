Рейтинг@Mail.ru
Колосков отметил отпускное настроение игроков в матче с Тринидадом и Тобаго - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:22 09.06.2026
Колосков отметил отпускное настроение игроков в матче с Тринидадом и Тобаго

Колосков отметил отпускное настроение сборной РФ в матче с Тринидадом и Тобаго

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго
Футбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Футбол. Товарищеский матч. Россия – Тринидад и Тобаго
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:0 в товарищеском матче.
  • Голами в составе национальной команды отметились защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отметил, что у игроков сборной было заметно отпускное настроение при счете 2:0, но главный тренер Валерий Карпин вовремя внес коррективы.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости отметил, что у игроков сборной России при счете 2:0 в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго и до корректировок со стороны главного тренера Валерия Карпина было заметно отпускное настроение.
Сборная России во вторник в Калининграде обыграла команду Тринидада и Тобаго (2:0). Голами в составе национальной команды отметились защитники Мингиян Бевеев и Александр Сильянов.
"Хороший матч с хорошим результатом, практически все, кто был на скамейке, сыграли и, мне кажется, получили удовольствие. Он не был грубым, но и товарищеским его назвать нельзя — все же было несколько серьезных единоборств. В целом игра нашей сборной впечатлила", - сказал Колосков.
"Команда Тринидада и Тобаго — это не мальчики для битья, они неплохо контролировали мяч, когда мы им давали такую возможность. Достойная победа против достойной команды. Надо поздравить сборную, тренеров, Российский футбольный союз, болельщиков — полный стадион был и в Волгограде, и в Калининграде. Завершение хорошее — уходим в отпуск с хорошим настроением. Немного было отпускное настроение после 2:0, решили на классе сыграть, но Карпин вовремя внес коррективы, и опять заиграли в полную силу", - резюмировал Колосков.
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
После матча сборной России в Калининграде спели песню "Гудбай, Америка"
Вчера, 22:06
 
ФутболСпортРоссийский футбольный союз (РФС)Вячеслав Колосков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала