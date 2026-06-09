Колосков отметил отпускное настроение игроков в матче с Тринидадом и Тобаго

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в разговоре с РИА Новости отметил, что у игроков сборной России при счете 2:0 в товарищеском матче против команды Тринидада и Тобаго и до корректировок со стороны главного тренера Валерия Карпина было заметно отпускное настроение.