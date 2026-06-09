Быт Никиты Хрущева: неизвестные факты о генсеке

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. "Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз", — так "Я пас коров, работал на заводах, а теперь я возглавляю Советский Союз", — так рассказывал о себе Никита Хрущев. Будучи выходцем из типичной крестьянской семьи, он выстроил образ скромного в быту человека.

А как дело обстояло в реальности?

Доходы меньше, чем у других

Придя к власти, Никита Сергеевич установил себе зарплату в восемь тысяч советских рублей — ненамного меньше, чем у Сталина. После денежной реформы 1961 года зарплата усохла до 800 рублей, но все равно в несколько раз превосходила средний заработок по стране.

При этом Хрущев оставался одним из самых небогатых советских глав государств: он не имел никаких побочных доходов вроде гонораров за книги, как у Ленина, Сталина или Брежнева. По всей видимости, этих денег ему хватало: сам он свой оклад не повышал и вышел на персональную пенсию в январе 1965 года с теми же деньгами.

Неслучайно Никиту Сергеевича называли "народным царем". Он действительно был, как говорят, от сохи — родом из курских крестьян. Его происхождение наложило отпечаток и на бытовые предпочтения.

Нравился борщ с пампушками

Никита Сергеевич был совершенно неприхотлив в еде. Любил самые обычные блюда, которые подавали к столу в советских семьях: борщ, солянку, кровяную колбасу, пироги с картошкой и капустой, пельмени, черные сухари и простоквашу. Одним из самых любимых блюд на протяжении всей жизни оставались вареники с любой начинкой.

В свое время врачи порекомендовали Хрущеву сократить прием жирной пищи. В рационе лидера партии и, соответственно, государства появились два подсушенных кусочка черного хлеба, простокваша и творог.

"На обед Хрущев предпочитал постные блюда. Ему нравился украинский борщ с пампушками, но больше одной штуки он никогда не съедал", — вспоминал позже шеф-инструктор Особой кухни подполковник Алексей Сальников.

Надеть фрак — проблема

Одевался он тоже весьма просто: в молодости носил гимнастерку, брюки, пояс, кепку и косоворотку. "Не знаю, была ли у кого-нибудь из нас вторая пара ботинок", — рассказывал Хрущев. С продвижением по карьерной лестнице в сменил гардероб — костюмы для руководителя страны шились в специальных ателье.

Его любимый образ — мешковатый костюмная пара с рубахой-"вышиванкой" под пиджаком и без галстука — резко контрастировал с безупречным классическим и элегантным видом зарубежных коллег, особенно на фоне американского президента — красавца Джона Кеннеди. Впрочем, такой выбор сознательно подчеркивал народное происхождение генсека и близость его к трудящимся.

В 1956 году Хрущев должен был встретиться с британской королевой Елизаветой II. Конечно, для этого требовался формальный фрак. Кто-то из окружения посоветовал заказать его за границей, что сильно возмутило Никиту Сергеевича. В результате был изготовлен аскетичный черный костюм.

Роскошная дача в Крыму

Став лидером СССР, Хрущев с родней расположился в государственном особняке на Ленинских горах. В Кремле семья Хрущевых никогда не жила.

Отпуск Никита Сергеевич с женой и детьми предпочитал проводить в Крыму. В 1956 году на под Ялтой построили для него шикарную по тем временам госдачу № 1 "Глициния". Роскошная столовая, вмещавшая до 40 гостей, каминный зал, 14 комнат, зал для банкетов на 15-20 человек — интерьер особняка был отделан красным деревом, двери и окна выполнены из дуба.

Через пять лет после завершения строительства госдачи на ее территории появился крытый бассейн с подогревом. До этого семья Хрущева купалась в море, на пляж даже провели спецсвязь.

Жизнь под охраной

Возможно, именно неприхотливость в быту помогла Хрущеву пережить смещение с поста генерального секретаря. После отстранения от власти Никита Сергеевич переехал в подмосковное Петрово-Дальнее, где ему выделили бывшую дачу Акулова, прокурора СССР, расстрелянного еще при Сталине. Здесь, особенно поначалу, он оказался фактически под домашним арестом с ограничением перемещений и усиленной охраной.

Дача находилась на берегу Истры. Окруженный запущенным садом одноэтажный дом из бревен, обшитых досками, выкрашенными в зеленый цвет. Комната Хрущева была небольшой, всего 15 квадратных метров. Внутри скромная обстановка: кровать, трехстворчатый шкаф и сейф. На стене картина с изображением Ленина в ссылке.