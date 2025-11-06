Вышиванки и иномарки: как жил Хрущев

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1"

Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев разговаривает по телефону с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным, успешно завершившим космический полет на корабле "Восток-1"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Вадим Минеев. Никита Хрущев прошел путь от бедной крестьянской семьи до высшего политического поста СССР. Генсек восхищался достижениями зарубежной технической мысли, хоть и говорил: "Мы вас догоним и перегоним". Каким он был в быту?

Из низов общества на политический олимп

"Вы хотите знать, кто я такой? Я стал трудиться, как только начал ходить. До 15 лет я пас телят, я пас овец, потом пас коров у помещиков. Потом работал на заводе, хозяевами которого были немцы, потом работал на шахтах, принадлежавших французам; работал на химических заводах, принадлежавших бельгийцам, и вот теперь я премьер-министр великого Советского государства", — говорил Хрущев на приеме, устроенном в его честь кинокомпанией "XX век Фокс".

Неслучайно Никиту Сергеевича называли "народным царем", он действительно был, как говорят, "от сохи", родом из простых крестьян. Простое происхождение наложило отпечаток и на бытовые предпочтения.

Ел борщ со сметаной и любил вареники

Никита Сергеевич был совершенно неприхотлив в еде. Любил простые блюда, которые подавали к столу в советских семьях: борщ, солянку, кровяную колбасу, пироги с картошкой и капустой, пельмени, черные сухари и простоквашу. Одним из самых любимых блюд на протяжении всей жизни оставались вареники с любыми начинками.

© iStock.com / MarynaVoronova Борщ © iStock.com / MarynaVoronova Борщ

Так же просто он и одевался: ходил в гимнастерке, брюках, носил пояс, кепку и косоворотку. "Не знаю, была ли у кого-нибудь из нас вторая пара ботинок", — рассказывал Хрущев.

Отказался надеть фрак на королевский прием

Продвигаясь по карьерной лестнице, он начал носить костюмы, сшитые в специальных ателье.

Его любимый образ — мешковатый костюм с рубахой-вышиванкой и без галстука, резко контрастировал с безупречными костюмами зарубежных коллег, в частности американского президента Джона Кеннеди. Однако такой выбор одежды подчеркивал народное происхождение и близость к трудящимся.

В 1956 году Хрущев должен был встретиться с британской королевой Елизаветой II. Для этого ему потребовался формальный фрак. Кто-то из окружения генсека посоветовал заказать за границей, что сильно возмутило Никиту Сергеевича. В результате для него изготовили простой черный костюм.

Любил отечественное, но не брезговал импортной техникой

Несмотря на то что Хрущев часто использовал отечественную технику, это не мешало ему любить более качественные зарубежные аналоги. Так, уже в начале 1960-х он брился американским станком Gillette, который впоследствии сменила электробритва Braun.

© AP Photo Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в Белтсвилле, США, 1959 год © AP Photo Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев в Белтсвилле, США, 1959 год

Мемуары Хрущев надиктовывал на немецкий Uher, пока на столе стоял английский проигрыватель в африканском деревянном ящике, подаренном президентом Ганы Кваме Нкрума.

Однажды, находясь с официальным визитом в Женеве, генсек попросил начальника охраны узнать стоимость швейцарских часов. На удивление, механические позолоченные часы стоили совсем недорого. Тогда Хрущев распорядился купить часы не только себе, но и всем родным в подарок.

"Каждый получил шикарные золоченые часы с автоматическим подзаводом… Отец оказался не одинок. Вся советская делегация набросилась на часы. Нашлись на любой вкус", — вспоминал сын Хрущева.

Автопарк Хрущева

Любил Никита Сергеевич и покататься с ветерком на автомобиле. Особую слабость он питал к кабриолетам.

Во время отдыха на Кавказе или в Крыму обожал прокатиться без верха на ЗиС-110В или ЗиЛ-111В. Эти же автомобили использовали для встреч гостей.

Хрущев часто покупал автомобили за границей или получал их в подарок. Например, осенью 1959 года из США он привез Cadillac Fleetwood 75. Стоит заметить, что у генсека иномарки долго не задерживались — он часто дарил их государственным организациям. Mercedes-Benz 300 SL отдал Ленинградскому НИИ топливной аппаратуры на изучение. Rolls-Royce Silver Cloud подарил дому-интернату пожилых большевиков. Кабриолет Renault Florida достался его дочери Раде, двухместный Fiat 2300 — сыну Сергею.

Даже Леонид Брежнев получил свой первый официальный автомобиль в подарок от Хрущева — двухдверный Chevrolet Bel Air 1955 года выпуска.

После потери власти

Возможно, именно неприхотливость в быту помогла Хрущеву пережить смещение с поста генерального секретаря. После отстранения от власти Никита Сергеевич переехал в подмосковное Петрово-Дальнее. Здесь он фактически оказался под домашним арестом, с усиленной охраной.

Дача стояла на берегу Истры, недалеко от места, где река впадает в Москву. Одноэтажный дом из бревен был окружен красивым садом и выкрашен в зеленый цвет.

Комната Хрущева была небольшой — всего 15 квадратных метров. Внутри скромная обстановка: кровать, трехстворчатый шкаф и сейф. На стене висела картина с изображением Ленина в ссылке.