Рейтинг@Mail.ru
Какую еду предпочитали советские лидеры
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 01.04.2026 (обновлено: 17:26 01.04.2026)
https://ria.ru/20260401/eda-2084208735.html
Какую еду предпочитали советские лидеры
Какую еду предпочитали советские лидеры - РИА Новости, 01.04.2026
Какую еду предпочитали советские лидеры
Кремлевские застолья даже по современным меркам поражают воображение своим роскошеством и разнообразием. Однако известно, что в обычной жизни большинство советских лидеров питались совсем не так изысканно.
2026-04-01T17:15:00+03:00
2026-04-01T17:26:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229738_0:293:2435:1663_1920x0_80_0_0_23ebfc18412ae4e67dbe30ed01715ead.jpg
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865229738_0:191:2435:2017_1920x0_80_0_0_403c2a52f5e9c28fc03a381553831744.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.8
1579
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Какую еду предпочитали советские лидеры

© РИА Новости / В. Козлов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и премьер-министр Афганистана Мухаммед Хашим Мейвандваль во время торжественного приема в Кремле, 1966 год
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и премьер-министр Афганистана Мухаммед Хашим Мейвандваль во время торжественного приема в Кремле, 1966 год - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / В. Козлов
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и премьер-министр Афганистана Мухаммед Хашим Мейвандваль во время торжественного приема в Кремле, 1966 год
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Кремлевские застолья даже по современным меркам поражают воображение своим роскошеством и разнообразием. Однако известно, что в обычной жизни большинство лидеров Советского Союза питались совсем не так изысканно.
Какие же были у них кулинарные предпочтения?

Владимир Ленин

"Вождь пролетариата" предпочитал домашнюю еду. Во время ссылки в Шушенском он часто ел дичь и баранину, которую дополняли овощи с грядки. В заграничных поездках Ленин часто бывал в кафе, где заказывал пиво с малосольной рыбой.
А вот в тяжелые годы Октябрьской революции, когда "голодные обмороки и морковный чай были довольно обычным делом", весь ассортимент столовой для руководства большевиков составляли чечевица и пшено в разных их вариантах. На продовольственные льготы не мог рассчитывать даже Ленин.
Прикрепленный к нему в качестве помощника солдат Желтышев позже рассказывал, что приносил в его кабинет в Смольном институте еду из местной столовой. Неприхотливой в еде и быту была и жена Ленина.

Иосиф Сталин

Сталин не любил колбасы и консервы, предпочитал свежую зелень, овощи, мясо птицы и баранину, как и полагается на Кавказе. Вождю нравились супы, он часто ел хаш, борщ или щи.
Сталину нравился и шашлык. Для вождя забивали ягнят, при разделке которых всегда присутствовал врач. Он строго следил, чтобы в процессе не повредили потроха и мясо осталось "чистым".
© РИА Новости | Перейти в медиабанкИосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
При Сталине начали устраивать торжественные приемы для иностранных делегаций, потрясающие своим изобилием.
"Водка шла под холодные закуски, после супов — вина. Причем крепленые вина подавались под дичь и мясо, а полусухие — под рыбные блюда. <...> Особенно поражала воображение высоких иностранных гостей "перцовка" — водка, настоянная на горьком перце", — делились воспоминаниями работники кухни, обслуживавшие кремлевские приемы в военный период.

Никита Хрущев

Хрущеву врачи рекомендовали не есть жирную пищу. В рационе лидера партии и государства всегда были два подсушенных кусочка черного хлеба, простокваша и творог.
"На обед Хрущев предпочитал постные блюда. Ему нравился украинский борщ с пампушками, но больше одной штуки он никогда не съедал", — вспоминал позже шеф-инструктор Особой кухни подполковник Алексей Сальников.

Леонид Брежнев

Брежнев, как и Сталин, ценил хороший шашлык и дичь. Однако деликатесам предпочитал яичницу с салом и иногда заказывал чебуреки. Как и другие лидеры СССР, часто ел супы, а из блюд с овощами предпочитал рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.
Позже стоматологические проблемы заставили Брежнева перейти на более жидкую и мягкую пищу. Для него готовили котлеты из двух видов мяса: курицы и свинины.
Вскоре рецепт котлет, которые получили неофициальное название "брежневские", распространился по всем правительственным столовым.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.04.2026
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму

Михаил Горбачев

Перестройка, за которую взялся в середине восьмидесятых Горбачев, началась не только в политике и экономике, но и на кухне Кремля. Стали уделять много внимания внешнему виду посуды, изготовлением сервизов занялись дизайнеры Ломоносовского фарфорового завода.
Плюс тогда пошла мода на кофе.
"В первый корпус в Кремле часто приезжала его супруга Раиса Максимовна. Время от времени просила приготовить кофе, быстрорастворимый она не пила. Кофемашин тогда не было, приходилось варить в турке", — рассказывал замначальника одного из отделений Особой кухни подполковник Игорь Нетылев.
Горбачев на завтрак предпочитал гречку и овсяную кашу, к которым иногда подавали сыр и икру. Сыры он полюбил во время визитов во Францию. Обедать глава государства предпочитал кашами с мясом и овощами.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала