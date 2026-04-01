Какую еду предпочитали советские лидеры

Председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин и премьер-министр Афганистана Мухаммед Хашим Мейвандваль во время торжественного приема в Кремле, 1966 год

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Кремлевские застолья даже по современным меркам поражают воображение своим роскошеством и разнообразием. Однако известно, что в обычной жизни большинство лидеров Советского Союза питались совсем не так изысканно.

Какие же были у них кулинарные предпочтения?

Владимир Ленин

"Вождь пролетариата" предпочитал домашнюю еду. Во время ссылки в Шушенском он часто ел дичь и баранину, которую дополняли овощи с грядки. В заграничных поездках Ленин часто бывал в кафе, где заказывал пиво с малосольной рыбой.

А вот в тяжелые годы Октябрьской революции, когда "голодные обмороки и морковный чай были довольно обычным делом", весь ассортимент столовой для руководства большевиков составляли чечевица и пшено в разных их вариантах. На продовольственные льготы не мог рассчитывать даже Ленин.

Прикрепленный к нему в качестве помощника солдат Желтышев позже рассказывал , что приносил в его кабинет в Смольном институте еду из местной столовой. Неприхотливой в еде и быту была и жена Ленина.

Иосиф Сталин

Сталин не любил колбасы и консервы, предпочитал свежую зелень, овощи, мясо птицы и баранину, как и полагается на Кавказе. Вождю нравились супы, он часто ел хаш, борщ или щи.

Сталину нравился и шашлык. Для вождя забивали ягнят, при разделке которых всегда присутствовал врач. Он строго следил, чтобы в процессе не повредили потроха и мясо осталось "чистым".

При Сталине начали устраивать торжественные приемы для иностранных делегаций, потрясающие своим изобилием.

"Водка шла под холодные закуски, после супов — вина. Причем крепленые вина подавались под дичь и мясо, а полусухие — под рыбные блюда. <...> Особенно поражала воображение высоких иностранных гостей "перцовка" — водка, настоянная на горьком перце", — делились воспоминаниями работники кухни, обслуживавшие кремлевские приемы в военный период.

Никита Хрущев

Хрущеву врачи рекомендовали не есть жирную пищу. В рационе лидера партии и государства всегда были два подсушенных кусочка черного хлеба, простокваша и творог.

"На обед Хрущев предпочитал постные блюда. Ему нравился украинский борщ с пампушками, но больше одной штуки он никогда не съедал", — вспоминал позже шеф-инструктор Особой кухни подполковник Алексей Сальников.

Леонид Брежнев

Брежнев, как и Сталин, ценил хороший шашлык и дичь. Однако деликатесам предпочитал яичницу с салом и иногда заказывал чебуреки. Как и другие лидеры СССР, часто ел супы, а из блюд с овощами предпочитал рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.

Позже стоматологические проблемы заставили Брежнева перейти на более жидкую и мягкую пищу. Для него готовили котлеты из двух видов мяса: курицы и свинины.

Вскоре рецепт котлет, которые получили неофициальное название "брежневские", распространился по всем правительственным столовым.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму

Михаил Горбачев

Перестройка, за которую взялся в середине восьмидесятых Горбачев, началась не только в политике и экономике, но и на кухне Кремля. Стали уделять много внимания внешнему виду посуды, изготовлением сервизов занялись дизайнеры Ломоносовского фарфорового завода.

Плюс тогда пошла мода на кофе.

"В первый корпус в Кремле часто приезжала его супруга Раиса Максимовна. Время от времени просила приготовить кофе, быстрорастворимый она не пила. Кофемашин тогда не было, приходилось варить в турке", — рассказывал замначальника одного из отделений Особой кухни подполковник Игорь Нетылев.