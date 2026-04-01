Какую еду предпочитали советские лидеры

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Вадим Минеев. Кремлевские застолья даже по современным меркам поражают воображение своим роскошеством и разнообразием. Однако известно, что в обычной жизни большинство лидеров Советского Союза питались совсем не так изысканно.
Какие же были у них кулинарные предпочтения?
Владимир Ленин
"Вождь пролетариата" предпочитал домашнюю еду. Во время ссылки в Шушенском он часто ел дичь и баранину, которую дополняли овощи с грядки. В заграничных поездках Ленин часто бывал в кафе, где заказывал пиво с малосольной рыбой.
А вот в тяжелые годы Октябрьской революции, когда "голодные обмороки и морковный чай были довольно обычным делом", весь ассортимент столовой для руководства большевиков составляли чечевица и пшено в разных их вариантах. На продовольственные льготы не мог рассчитывать даже Ленин.
Прикрепленный к нему в качестве помощника солдат Желтышев позже рассказывал, что приносил в его кабинет в Смольном институте еду из местной столовой. Неприхотливой в еде и быту была и жена Ленина.
Иосиф Сталин
Сталин не любил колбасы и консервы, предпочитал свежую зелень, овощи, мясо птицы и баранину, как и полагается на Кавказе. Вождю нравились супы, он часто ел хаш, борщ или щи.
Сталину нравился и шашлык. Для вождя забивали ягнят, при разделке которых всегда присутствовал врач. Он строго следил, чтобы в процессе не повредили потроха и мясо осталось "чистым".
Иосиф Сталин с женой Надеждой Аллилуевой и друзьями на отдыхе
При Сталине начали устраивать торжественные приемы для иностранных делегаций, потрясающие своим изобилием.
"Водка шла под холодные закуски, после супов — вина. Причем крепленые вина подавались под дичь и мясо, а полусухие — под рыбные блюда. <...> Особенно поражала воображение высоких иностранных гостей "перцовка" — водка, настоянная на горьком перце", — делились воспоминаниями работники кухни, обслуживавшие кремлевские приемы в военный период.
Никита Хрущев
Хрущеву врачи рекомендовали не есть жирную пищу. В рационе лидера партии и государства всегда были два подсушенных кусочка черного хлеба, простокваша и творог.
"На обед Хрущев предпочитал постные блюда. Ему нравился украинский борщ с пампушками, но больше одной штуки он никогда не съедал", — вспоминал позже шеф-инструктор Особой кухни подполковник Алексей Сальников.
Леонид Брежнев
Брежнев, как и Сталин, ценил хороший шашлык и дичь. Однако деликатесам предпочитал яичницу с салом и иногда заказывал чебуреки. Как и другие лидеры СССР, часто ел супы, а из блюд с овощами предпочитал рагу с баклажанами, помидорами и чесноком.
Позже стоматологические проблемы заставили Брежнева перейти на более жидкую и мягкую пищу. Для него готовили котлеты из двух видов мяса: курицы и свинины.
Вскоре рецепт котлет, которые получили неофициальное название "брежневские", распространился по всем правительственным столовым.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев и президент США Ричард Никсон, находящийся с официальным визитом в СССР, во время переговоров на даче в Нижней Ореанде в Крыму
Михаил Горбачев
Перестройка, за которую взялся в середине восьмидесятых Горбачев, началась не только в политике и экономике, но и на кухне Кремля. Стали уделять много внимания внешнему виду посуды, изготовлением сервизов занялись дизайнеры Ломоносовского фарфорового завода.
Плюс тогда пошла мода на кофе.
"В первый корпус в Кремле часто приезжала его супруга Раиса Максимовна. Время от времени просила приготовить кофе, быстрорастворимый она не пила. Кофемашин тогда не было, приходилось варить в турке", — рассказывал замначальника одного из отделений Особой кухни подполковник Игорь Нетылев.
Горбачев на завтрак предпочитал гречку и овсяную кашу, к которым иногда подавали сыр и икру. Сыры он полюбил во время визитов во Францию. Обедать глава государства предпочитал кашами с мясом и овощами.