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"Металлург" выменял у "Сочи" права нас Самсонова - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Хоккей
 
17:05 09.06.2026 (обновлено: 17:26 09.06.2026)
"Металлург" выменял у "Сочи" права нас Самсонова

Хоккейный клуб "Металлург" выменял у "Сочи" права на вратаря Самсонова

© Соцсети ХК "Сочи"Илья Самсонов
Илья Самсонов - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Соцсети ХК "Сочи"
Илья Самсонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Магнитогорский «Металлург» выменял у «Сочи» права на вратаря Илью Самсонова.
  • В обмен «Сочи» получит денежную компенсацию, а ранее клуб расторг контракт с Самсоновым по инициативе хоккеиста.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" выменял у "Сочи" права на вратаря Илью Самсонова, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В обмен "Сочи" получит денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.
Во вторник "Сочи" сообщил о расторжении контракта с Самсоновым по инициативе хоккеиста. В минувшем сезоне вратарь провел 14 матчей, в которых в среднем отражал 90,3% бросков. Его коэффициент надежности составил 3,27.
Самсонову 29 лет. Он является бывшим голкипером клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс". Ранее в КХЛ россиянин уже выступал за "Металлург", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.
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