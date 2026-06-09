"Металлург" выменял у "Сочи" права нас Самсонова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Магнитогорский «Металлург» выменял у «Сочи» права на вратаря Илью Самсонова.
- В обмен «Сочи» получит денежную компенсацию, а ранее клуб расторг контракт с Самсоновым по инициативе хоккеиста.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" выменял у "Сочи" права на вратаря Илью Самсонова, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В обмен "Сочи" получит денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.
Во вторник "Сочи" сообщил о расторжении контракта с Самсоновым по инициативе хоккеиста. В минувшем сезоне вратарь провел 14 матчей, в которых в среднем отражал 90,3% бросков. Его коэффициент надежности составил 3,27.
Самсонову 29 лет. Он является бывшим голкипером клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс". Ранее в КХЛ россиянин уже выступал за "Металлург", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.