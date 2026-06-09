Самсонов расторг контракт с "Сочи"

Краткий пересказ от РИА ИИ Илья Самсонов и хоккейный клуб «Сочи» расторгли контракт по инициативе игрока.

В минувшем сезоне Самсонов провел 14 матчей, отражая в среднем 90,3% бросков и имея коэффициент надежности 3,27.

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. "Сочи" и вратарь Илья Самсонов расторгли контракт по инициативе игрока, сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Самсонов присоединился к "Сочи" 1 ноября, заключив двухлетнее соглашение. В минувшем сезоне вратарь провел 14 матчей, в которых в среднем отражал 90,3% бросков. Его коэффициент надежности составил 3,27.

Самсонову 29 лет. Он является бывшим голкипером клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", "Вегас Голден Найтс" и "Торонто Мейпл Лифс". Ранее в КХЛ россиянин выступал за магнитогорский "Металлург", с которым выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.