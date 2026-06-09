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Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:37 09.06.2026
Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Буркина-Фасо

Белорусские футболисты сыграли вничью с Буркина-Фасо, упустив преимущество 2:0

© Социальные сети Белорусской федерации футболаСборная Белоруссии по футболу
Сборная Белоруссии по футболу - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Социальные сети Белорусской федерации футбола
Сборная Белоруссии по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Белоруссии по футболу сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
  • Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу дома сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:2. Сборная Белоруссии вела в два мяча, после того как голы забили Владислав Малькевич (56-я минута) и Карен Варданян (67). Гостей от поражения спасли Элохим Каборе (72) и Абдул Тапсоба (85).
Ранее сборная Буркина-Фасо крупно проиграла сборной России 5 июня в Волгограде со счетом 0:3.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
Белоруссия
2 : 2
Буркина-Фасо
56‎’‎ • Владислав Малькевич
67‎’‎ • Карен Варданян
72‎’‎ • Моиз Каборе
85‎’‎ • Абдул Фессаль Тапсоба
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