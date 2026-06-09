Белорусские футболисты сыграли вничью с командой Буркина-Фасо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Белоруссии по футболу сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
- Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:2.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Сборная Белоруссии по футболу дома сыграла вничью с командой Буркина-Фасо в товарищеском матче.
Встреча прошла в Минске и завершилась со счетом 2:2. Сборная Белоруссии вела в два мяча, после того как голы забили Владислав Малькевич (56-я минута) и Карен Варданян (67). Гостей от поражения спасли Элохим Каборе (72) и Абдул Тапсоба (85).
Ранее сборная Буркина-Фасо крупно проиграла сборной России 5 июня в Волгограде со счетом 0:3.
Товарищеские матчи
09 июня 2026 • начало в 19:30
Завершен
56’ • Владислав Малькевич
67’ • Карен Варданян
72’ • Моиз Каборе
85’ • Абдул Фессаль Тапсоба