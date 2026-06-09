Матч открытия ЧМ будет сыгран на стадионе, где СССР разгромил бельгийцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР будет сыгран на стадионе «Ацтека».
- Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР будет сыгран в четверг на стадионе "Ацтека", где сборная Советского Союза на ЧМ-1970 разгромила бельгийцев, выяснило РИА Новости, изучив историю чемпионата.
Матч между сборными Советского Союза и Бельгии, состоявшийся 6 июня 1970 года, завершился со счетом 4:1. Голы за СССР забили советские футболисты Анатолий Бышовец, Кахи Асатиани и Виталий Хмельницкий, а в составе бельгийцев отличился Рауль Ламбер.