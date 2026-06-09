Матч открытия ЧМ будет сыгран на стадионе, где СССР разгромил бельгийцев

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР будет сыгран в четверг на стадионе "Ацтека", где сборная Советского Союза на ЧМ-1970 разгромила бельгийцев, выяснило РИА Новости, изучив историю чемпионата.