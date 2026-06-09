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Матч открытия ЧМ будет сыгран на стадионе, где СССР разгромил бельгийцев - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
04:41 09.06.2026
Матч открытия ЧМ будет сыгран на стадионе, где СССР разгромил бельгийцев

Матч открытия ЧМ сыграют на стадионе, где СССР разгромил бельгийцев в 1970 году

© Sputnik / Стефани Паласиос | Перейти в медиабанкФутбольный стадион "Ацтека"
Футбольный стадион Ацтека - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Sputnik / Стефани Паласиос
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Футбольный стадион "Ацтека". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР будет сыгран на стадионе «Ацтека».
  • Чемпионат мира впервые пройдет с участием 48 национальных команд на территории трех стран: США, Канады и Мексики.
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Матч открытия чемпионата мира по футболу между Мексикой и ЮАР будет сыгран в четверг на стадионе "Ацтека", где сборная Советского Союза на ЧМ-1970 разгромила бельгийцев, выяснило РИА Новости, изучив историю чемпионата.
Чемпионат мира этого года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран: США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. На стадионе "Ацтека" будут сыграны три матча группового этапа и две игры плей-офф.
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Матч между сборными Советского Союза и Бельгии, состоявшийся 6 июня 1970 года, завершился со счетом 4:1. Голы за СССР забили советские футболисты Анатолий Бышовец, Кахи Асатиани и Виталий Хмельницкий, а в составе бельгийцев отличился Рауль Ламбер.
Тогда Союз Советских Социалистических Республик вышел из группы с первого места и уступил сборной Уругвая в четвертьфинале. Победителем турнира стала Бразилия.
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