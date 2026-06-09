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Дзюба нашел себе новый клуб. Легенда российского футбола хочет удивлять - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
13:15 09.06.2026 (обновлено: 13:21 09.06.2026)
Дзюба нашел себе новый клуб. Легенда российского футбола хочет удивлять

Mash: Артем Дзюда может подписать контракт с "Крыльями Советов"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАртём Дзюба
Артём Дзюба - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Александр Говоров
Александр Говоров
Шеф-редактор РИА Новости Спорт
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Лучший бомбардир в истории российского футбола хочет продолжить карьеру и радовать зрителей. Артем Дзюба в свои 37 лет продолжает оставаться одним из самых ярких игроков РПЛ и после ухода из “Акрона” не планирует завершать карьеру, так что его новая возможная работа привлекает внимание всей страны.

До сих пор один из лучших

Дзюба за свою карьеру прошел множество событий и временами был героем России, а иногда вызывал, мягко говоря, неоднозначные чувства у болельщиков. Но едва ли кто будет спорить о том, что Артем является отличным футболистом, которые способен стать лидером абсолютно любого клуба в стране. По крайней мере, он имел такую возможность на протяжении большей части карьеры.
Что говорить, если даже в 37 лет Дзюба был лидером и главной звездой тольяттинского “Акрона”, который сумел сохранить место в РПЛ после скандальных стыковых матчей с “Ротором”, где волгоградский клуб забил легитимный гол, отмененный решением судей. В любом слчае Артем провел за “Акрон” в прошлом сезоне 28 матчей, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.
Это с запасом лучший показатель команды. Кто знает, если бы Дзюба не восстановился к стыковым матчам с “Ротором”, тольяттинский клуб мог вполне отправиться в Первую лигу. Собственно, после завершения сезона экс-форвард сборной России объявил об уходе из “Акрона”. Были даже слухи о возвращении Артема в “Спартак”, где все для него начиналось, но они не нашли подтверждения.
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Дзюба точно украсит РПЛ

Как стало известно Mash на спорте, Дзюба в следующем сезона может стать игроком самарских “Крыльев Советов”. Логика в этом действительно есть, потому что Самара находится рядом с Тольятти, где базировался “Акрон”. Так что для Артема не будет сюрпризов на местности. В “Крылья” Дзюба, конечно же, станет одним из лидеров и наверняка выиграет конкуренцию за место в основе.
В Самаре в прошлом сезоне ни один из форвардов не забил более пяти голов, а для Артема такие показатели являются смехотворными даже в столь солидном возрасте. К тому же адаптация в Самарской области будет мгновенной. Были слухи о финансовых трудностях “Крыльев Советов”, но в руководстве уверяют, что все будет нормально. Так что там вполне могут потянуть контракт Дзюбы. Тем более, что медийная составляющая также имеет одну из первостепенных ролей.
Для Артемы ситуация складывается в любом случае позитивно. Уровень РПЛ откровенно упал, с этим не спорят даже совсем отъявленные оптимисты. Поэтому для Артема возраст уже не столь критичен. Даже в 37 лет он способен быть продуктивным, забивать голы и отдавать передачи. Причем с его навыками он может быть полезным едва ли не любой команде РПЛ, а уж клуба нижней половины таблицы наверняка.
Сага с переходом Дзюбы наверняка станет одной из главных в это межсезонье. Россиянин больше не планирует покидать страну и уезжать в условный чемпионат Турции, так что фанатам точно будет за кем следить в следующем турнире.
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ФутболАртём ДзюбаАкрон (Тольятти)РоторКрылья СоветовРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Авторы РИА Новости Спорт
 
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