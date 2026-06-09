В Петербурге лихача на иномарке ловили погоней со стрельбой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Невском районе Санкт-Петербурга правоохранители организовали погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя иномарки.
- Водитель Honda Prelude задел сотрудников ДПС при попытке скрыться и столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей во время погони.
- Нарушитель был задержан после того, как потерял управление и врезался в светофор, на мужчину составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Правоохранители организовали в Невском районе Санкт-Петербурга погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя иномарки, который задел сотрудников ДПС в попытке скрыться, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, в понедельник в 3.30 мск на Белевском проспекте, 20 сотрудники ГИБДД попытались остановить для проверки документов автомобиль Honda Prelude.
"Водитель внезапно вывернул руль и предпринял попытку скрыться, при этом задев подбежавших полицейских. Сотрудники ДПС успели среагировать, что позволило избежать серьезных травм", – рассказали в ГУМВД.
Как отмечается, во время погони водитель иномарки на улице Бабушкина столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей, участвовавших в его преследовании, после чего сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам Honda Prelude.
В результате нарушитель ПДД потерял управление и врезался в светофор, после чего был задержан. За рулем иномарки оказался житель поселка Кирилловское Ленинградской области "с явными признакам опьянения", уточнили в полиции.
На мужчину составлены соответствующие административные протоколы по четырем статьям КоАП РФ. Также следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), добавили в региональном главке МВД.