В Петербурге лихача на иномарке ловили погоней со стрельбой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 июн – РИА Новости. Правоохранители организовали в Невском районе Санкт-Петербурга погоню со стрельбой, чтобы задержать водителя иномарки, который задел сотрудников ДПС в попытке скрыться, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Как отмечается, во время погони водитель иномарки на улице Бабушкина столкнулся со служебным автомобилем правоохранителей, участвовавших в его преследовании, после чего сотрудники ГИБДД были вынуждены применить табельное оружие, выстрелив по колесам Honda Prelude.