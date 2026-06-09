Белый дом: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с мнением Трампа по Сомали

Краткий пересказ от РИА ИИ Главе сомалийского арбитража отказали во въезде на Чемпионат мира в США по футболу.

Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани утверждает, что отказ не связан с критикой Дональдом Трампом Сомали.

Джулиани заявил, что США не допустят въезда лиц, представляющих угрозу, независимо от их происхождения, вероисповедания или расы.

ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Отказ сомалийскому арбитру во въезде на Чемпионат мира в США по футболу не связан с критикой страны президентом США Дональдом Трампом, утверждает глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.

"Сама предпосылка этого вопроса неверна", - сказал Джулиани на мероприятии " Атлантического совета "*.

Так он ответил на просьбу прокомментировать звучащие оценки о том, что отказ арбитру во въезде связан с критикой Трампа в адрес Сомали

Как заявил чиновник, Трамп прикладывает усилия для обеспечения доступа на чемпионат людям с разным происхождением, вероисповеданием и расой.

"В одном президент неизменен, и в этом я его полностью поддерживаю: мы не допустим въезда в США лиц, представляющих угрозу, ни на Чемпионат мира, ни в связи с каким-либо другим поводом", - сказал Джулиани.

Трамп ранее заявлял, что Сомали даже не является страной и ничем не напоминает государство.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.

Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.

Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады Мексики . Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.