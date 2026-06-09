Рейтинг@Mail.ru
Белый дом: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с мнением Трампа по Сомали - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:10 09.06.2026
Белый дом: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с мнением Трампа по Сомали

Джулиани: отказ судье во въезде на ЧМ не связан с отношением Трампа к Сомали

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фотография из соцсетей
Официальный мяч ЧМ-2026. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главе сомалийского арбитража отказали во въезде на Чемпионат мира в США по футболу.
  • Глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани утверждает, что отказ не связан с критикой Дональдом Трампом Сомали.
  • Джулиани заявил, что США не допустят въезда лиц, представляющих угрозу, независимо от их происхождения, вероисповедания или расы.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Отказ сомалийскому арбитру во въезде на Чемпионат мира в США по футболу не связан с критикой страны президентом США Дональдом Трампом, утверждает глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Сама предпосылка этого вопроса неверна", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
США, Мексика, Канада работают над мерами против Эболы на ЧМ
Вчера, 21:52
Так он ответил на просьбу прокомментировать звучащие оценки о том, что отказ арбитру во въезде связан с критикой Трампа в адрес Сомали.
Как заявил чиновник, Трамп прикладывает усилия для обеспечения доступа на чемпионат людям с разным происхождением, вероисповеданием и расой.
"В одном президент неизменен, и в этом я его полностью поддерживаю: мы не допустим въезда в США лиц, представляющих угрозу, ни на Чемпионат мира, ни в связи с каким-либо другим поводом", - сказал Джулиани.
Трамп ранее заявлял, что Сомали даже не является страной и ничем не напоминает государство.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
*Организация, признанная нежелательной на территории РФ
Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
США сейчас не видят реальных угроз безопасности перед ЧМ
Вчера, 21:59
 
ФутболВ миреСШАСомалиРоссияДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Россия
    Тринидад и Тобаго
    3
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Локомотив-Кубань
    Зенит
    91
    85
  • Футбол
    Завершен
    Белоруссия
    Буркина-Фасо
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    ДР Конго
    Чили
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Армения
    Молдавия
    1
    1
  • Теннис
    Завершен
    Э. Радукану
    А. Блинкова
    66
    03
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала