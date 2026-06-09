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Футбольного судью не пустили на ЧМ по веской причине, заявил Белый дом - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:51 09.06.2026 (обновлено: 21:55 09.06.2026)
Футбольного судью не пустили на ЧМ по веской причине, заявил Белый дом

Белый дом: футбольного судью не пустили на ЧМ в США по веской причине

© Фотография из соцсетейОфициальный мяч ЧМ-2026
Официальный мяч ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Фотография из соцсетей
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главой рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани заявлено, что судье футбольных матчей отказали во въезде на Чемпионат мира в США по веской причине.
  • Сомалийскому арбитру Омару Артану запрещен въезд в США, и он не сможет обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года.
ВАШИНГТОН, 9 июн - РИА Новости. Судью футбольных матчей не пустили на Чемпионат мира в США по веской причине, заявил глава рабочей группы Белого дома по подготовке Чемпионата мира Эндрю Джулиани.
"Одному судье отказали во въезде, я не могу вдаваться в подробности, но если в общих чертах - на то была веская причина", - сказал Джулиани на мероприятии "Атлантического совета"*.
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По словам чиновника, он обсуждал ситуацию с министром внутренней безопасности США и главой таможенно-пограничной службы. "Решение не пускать этого судью было принято по очень веской причине", - заявил Джулиани, не уточнив, о каком рефери говорит.
Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) подтвердила, что сомалийский арбитр Омар Артан не сможет обслуживать матчи Чемпионата мира по футболу 2026 года после того, как ему был запрещен въезд в США.
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии Чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF). Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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