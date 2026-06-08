Жиру продлил контракт с "Лиллем"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Оливье Жиру подписал новый контракт с футбольным клубом «Лилль».
- Контракт рассчитан на один сезон.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Франции по футболу Оливье Жиру подписал новый контракт с "Лиллем", сообщается на сайте клуба Лиги 1.
"Я очень рад продолжить здесь приключение. Я очень хорошо себя чувствую в "Лилле", полностью удовлетворен. Прием болельщиков в этом сезоне как в Лилле, так и на всех стадионах Франции согрел мне сердце. Что самое главное, я разделяю ценности проекта "Лилля": клуб работает и выделяется среди других своими методами и результатами. Я всегда стремлюсь к большему и полон решимости продолжать в том же духе и добиться еще лучших результатов в этом году", - сказал Жиру.
Жиру 39 лет, ранее выступал за французские "Гренобль", "Тур", "Монпелье", английские "Арсенал" и "Челси", с которым выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, итальянский "Милан" и американский "Лос-Анджелес". Жиру с 57 голами в 137 матчах является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. В 2018 году он стал победителем чемпионата мира в России, а в 2022-м выиграл серебро турнира в Катаре.