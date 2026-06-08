Васильев: Василевский доказал, что российская школа — одна из лучших в мире

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Вручение награды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Везина Трофи" голкиперу "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрею Василевскому вновь доказывает, что российская вратарская школа является одной из лучших в мире, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
НХЛ ранее сообщила, что Василевский во второй раз признан лучшим вратарем регулярного чемпионата лиги. Россиянин по итогам голосования генеральных менеджеров всех 32 клубов НХЛ набрал 114 очков. Вторым стал россиянин Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс" (51), третьим - американец Джереми Свэйман (46), представляющий "Бостон Брюинз".
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"Очевидно, что российские вратари сейчас занимают одни из ведущих позиций в Национальной хоккейной лиге. И в этом даже не стоит сомневаться. Потому что наши голкиперы уже давно подтвердили тезис о том, что являются одними из лучших за всю историю НХЛ и всего мирового хоккея. И то, что они показывают сейчас, является достойным примером для подражания", - сказал Васильев, оценивая награду Василевского.
"Наша советская и российская вратарская школа, начиная еще с Владислава Третьяка, показывает самые яркие, надежные и выдающиеся результаты", - добавил собеседник агентства.
В регулярном чемпионате НХЛ Василевский провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Голкиперу 31 год, впервые россиянин завоевал "Везину" в 2019 году. На его счету два Кубка Стэнли, выигранные с "Тампой". В сезоне-2020/21 он был признан самым ценным игроком плей-офф.