Васильев: Василевский доказал, что российская школа — одна из лучших в мире

«

"Очевидно, что российские вратари сейчас занимают одни из ведущих позиций в Национальной хоккейной лиге. И в этом даже не стоит сомневаться. Потому что наши голкиперы уже давно подтвердили тезис о том, что являются одними из лучших за всю историю НХЛ и всего мирового хоккея. И то, что они показывают сейчас, является достойным примером для подражания", - сказал Васильев, оценивая награду Василевского.