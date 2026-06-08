Краткий пересказ от РИА ИИ
- Судейский комитет УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27, сообщается на сайте организации.
У мужчин категории УЕФА получили Сергей Карасев (элита), Сергей Иванов (первая категория), Сергей Чебан, Егор Егоров, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Рафаэль Шафеев и Алексей Сухой (вторая категория).
У женщин первую категорию получила Вера Опейкина, вторую - Карина Афанасьева, Надежда Горинова, Марина Крупская и Александра Пономарева. В футзале элитную категорию получила Ирина Великанова, вторую категорию - Руслан Багиров, Татьяна Болтнева и Евгений Сергеев.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее УЕФА скорректировал схему допуска команд к еврокубкам на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов.