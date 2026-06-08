Рейтинг@Mail.ru
УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27 - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:43 08.06.2026 (обновлено: 18:46 08.06.2026)
УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27

УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на первую половину сезона-2026/27

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГлавный судья Сергей Карасев
Главный судья Сергей Карасев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Судейский комитет УЕФА выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Судейский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выдал категории 18 российским арбитрам на сезон-2026/27, сообщается на сайте организации.
У мужчин категории УЕФА получили Сергей Карасев (элита), Сергей Иванов (первая категория), Сергей Чебан, Егор Егоров, Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Рафаэль Шафеев и Алексей Сухой (вторая категория).
У женщин первую категорию получила Вера Опейкина, вторую - Карина Афанасьева, Надежда Горинова, Марина Крупская и Александра Пономарева. В футзале элитную категорию получила Ирина Великанова, вторую категорию - Руслан Багиров, Татьяна Болтнева и Евгений Сергеев.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Ранее УЕФА скорректировал схему допуска команд к еврокубкам на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов.
Максим Петров и главный тренер сборной Валерий Карпин в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Петров высказался о голевом моменте в матче со сборной Буркина-Фасо
Вчера, 17:44
 
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала