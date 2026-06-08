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Тимбер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
21:30 08.06.2026
Тимбер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Футболист сборной Нидерландов Тимбер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

© Фото : Пресс-служба "Аякса"Юрриен Тимбер
Юрриен Тимбер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Аякса"
Юрриен Тимбер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Юрриен Тимбер не сможет выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы паха.
  • На место Тимбера вызван защитник английского "Сандерленда" Лутсхарел Гертрейда.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер не сможет выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы паха, сообщается на официальной странице "оранжевых" в соцсети X.
Тимбер не сумел в должной мере восстановиться от повреждения, поэтому он покинет расположение национальной команды после товарищеской игры со сборной Узбекистана, которая пройдет вечером в понедельник. Ранее Тимбер пропустил практически всю концовку клубного сезона и вернулся на поле в финальном матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1, 3:4 - в серии пенальти) 30 мая, выйдя на замену во втором тайме.
На место Тимбера вызван защитник английского "Сандерленда" Лутсхарел Гертрейда.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где ей будут противостоять команды Японии, Швеции и Туниса.
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ФутболСпортЮрриен ТимберНидерландыЧМ по футболу 2026Лига чемпионов 2025-2026Арсенал (Лондон)
 
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