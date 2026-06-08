Тимбер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрриен Тимбер не сможет выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы паха.
- На место Тимбера вызван защитник английского "Сандерленда" Лутсхарел Гертрейда.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Защитник лондонского "Арсенала" и сборной Нидерландов Юрриен Тимбер не сможет выступить на чемпионате мира по футболу 2026 года из-за травмы паха, сообщается на официальной странице "оранжевых" в соцсети X.
Тимбер не сумел в должной мере восстановиться от повреждения, поэтому он покинет расположение национальной команды после товарищеской игры со сборной Узбекистана, которая пройдет вечером в понедельник. Ранее Тимбер пропустил практически всю концовку клубного сезона и вернулся на поле в финальном матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1, 3:4 - в серии пенальти) 30 мая, выйдя на замену во втором тайме.
На место Тимбера вызван защитник английского "Сандерленда" Лутсхарел Гертрейда.