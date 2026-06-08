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Фигуристы Щербакова и Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:37 08.06.2026 (обновлено: 16:45 08.06.2026)
Фигуристы Щербакова и Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026"

Щербакова и Траньков получили ТЭФИ-2026 в номинации "Лучшая программа о спорте"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкАнна Щербакова и Максим Траньков перед началом церемонии награждения лауреатов премии "ТЭФИ"
Анна Щербакова и Максим Траньков перед началом церемонии награждения лауреатов премии ТЭФИ - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Анна Щербакова и Максим Траньков перед началом церемонии награждения лауреатов премии "ТЭФИ"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая программа о спорте".
  • Трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла "Горячий лед" на Первом канале признана лучшей спортивной программой.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая программа о спорте".
Лучшей спортивной программой признана трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла "Горячий лед" на Первом канале, ведущими которого являются Щербакова и Траньков.
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") - ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Она была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года - фонд "Академия российского телевидения") - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны.
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