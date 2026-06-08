Фигуристы Щербакова и Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая программа о спорте".
- Трансляция чемпионата России по фигурному катанию 2026 года в рамках цикла "Горячий лед" на Первом канале признана лучшей спортивной программой.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Анна Щербакова и Максим Траньков стали лауреатами премии "ТЭФИ-2026" в номинации "Лучшая программа о спорте".
Национальная телевизионная премия ТЭФИ (сокращение от "телевизионный эфир") - ежегодная российская профессиональная награда, вручаемая с целью поощрения наиболее значимых работ и представителей телевидения России. Она была учреждена 21 декабря 1994 года Российским фондом развития телевидения (с 2001 года - фонд "Академия российского телевидения") - организацией, объединяющей интересы телевещателей и телепроизводителей страны.
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