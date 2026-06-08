Сборную России по футболу встретили с караваем в Калининграде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная России по футболу прилетела в Калининград, где игроков встретили с караваем и песней "Калинка".
- Во вторник сборная России в Калининграде примет национальную команду Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборную России по футболу встретили с караваем и песней "Калинка" после прилета в Калининград, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Сборная России прилетела в Калининград в понедельник. На опубликованном видеоролике футболистам вручили традиционный каравай под песню "Калинка".
"Гости желанные, хлеб да соль вам, мира и добра на нашей калининградской земле", - говорится в видео.
Во вторник сборная России в Калининграде примет национальную команду Тринидада и Тобаго. В пятницу подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили сборную Буркина-Фасо со счетом 3:0.