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Сборную России по футболу встретили с караваем в Калининграде - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
13:57 08.06.2026 (обновлено: 14:13 08.06.2026)
Сборную России по футболу встретили с караваем в Калининграде

Сборную России в Калининграде встретили с караваем и песней "Калинка"

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтадион "Калининград"
Стадион Калининград - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу прилетела в Калининград, где игроков встретили с караваем и песней "Калинка".
  • Во вторник сборная России в Калининграде примет национальную команду Тринидада и Тобаго.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборную России по футболу встретили с караваем и песней "Калинка" после прилета в Калининград, сообщается в Telegram-канале национальной команды.
Сборная России прилетела в Калининград в понедельник. На опубликованном видеоролике футболистам вручили традиционный каравай под песню "Калинка".
"Гости желанные, хлеб да соль вам, мира и добра на нашей калининградской земле", - говорится в видео.
Во вторник сборная России в Калининграде примет национальную команду Тринидада и Тобаго. В пятницу подопечные Валерия Карпина в Волгограде разгромили сборную Буркина-Фасо со счетом 3:0.
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