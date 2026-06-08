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Переса переизбрали на пост президента мадридского "Реала" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
02:04 08.06.2026
Переса переизбрали на пост президента мадридского "Реала"

"Реал" объявил о переизбрании Переса на пост президента

© Фото : AP Photo/Victor R. CaivanoФлорентино Перес
Флорентино Перес - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : AP Photo/Victor R. Caivano
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала».
  • Выборы прошли в воскресенье, соперником Переса был бизнесмен Энрике Рикельме, Перес был переизбран на четыре года.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского "Реала", следует из трансляции на сайте футбольного клуба.
Выборы прошли в воскресенье, его соперником был бизнесмен Энрике Рикельме.
Ранее Перес объявил о проведении досрочных выборов на занимаемую должность после второго подряд сезона без титулов. В январе 2025 года Перес был переизбран на пост президента "Реала" на четыре года. С 2009 года выборы в "Реале" были безальтернативными.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.
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