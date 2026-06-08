Переса переизбрали на пост президента мадридского "Реала"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского «Реала».
- Выборы прошли в воскресенье, соперником Переса был бизнесмен Энрике Рикельме, Перес был переизбран на четыре года.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Флорентино Перес переизбран на пост президента мадридского "Реала", следует из трансляции на сайте футбольного клуба.
Выборы прошли в воскресенье, его соперником был бизнесмен Энрике Рикельме.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.