Беглов назвал ПМЭФ-2026 самым успешным за последние годы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ПМЭФ в этом году стал самым успешным и представительным.
- Он выразил благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он стал самым представительным и успешным за последние годы для страны и для нашего города", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что в работе ПМЭФ-2026 приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран.
"Впервые за последние десять лет на форум приехала официальная делегация США. На полях форума прошла встреча депутатов Европейского парламента и представителей Государственной думы России. Отмечу также присутствие делегации из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других европейских государств. Здравомыслящие люди понимают, что мир стоит на пороге новой реальности. И стараются не пропустить важных событий в России", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.