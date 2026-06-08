Рейтинг@Mail.ru
Беглов назвал ПМЭФ-2026 самым успешным за последние годы - РИА Новости, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
18:53 08.06.2026 (обновлено: 19:03 08.06.2026)
Беглов назвал ПМЭФ-2026 самым успешным за последние годы

Беглов: ПМЭФ-2026 стал самым успешным за последние годы для страны и города

© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что ПМЭФ в этом году стал самым успешным и представительным.
  • Он выразил благодарность всем, кто принял участие в подготовке и проведении ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он стал самым представительным и успешным за последние годы для страны и для нашего города", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов отметил, что в работе ПМЭФ-2026 приняли участие более 24,5 тысяч человек из 142 стран.
"Впервые за последние десять лет на форум приехала официальная делегация США. На полях форума прошла встреча депутатов Европейского парламента и представителей Государственной думы России. Отмечу также присутствие делегации из Германии, Франции, Австрии, Великобритании и других европейских государств. Здравомыслящие люди понимают, что мир стоит на пороге новой реальности. И стараются не пропустить важных событий в России", - сказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Песков подвел итоги выступления Путина на ПМЭФ-2026
Вчера, 13:36
 
ПМЭФ-2026Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала