Беглов назвал ПМЭФ-2026 самым успешным за последние годы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году стал самым успешным и представительным для страны и для Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в подготовке и проведении Петербургского международного экономического форума. Он стал самым представительным и успешным за последние годы для страны и для нашего города", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".