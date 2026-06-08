Петрова: левая рука Шнайдер - головная боль для всех

КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпийских игр и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что Диана Шнайдер вышла на новый уровень и обрела уверенность после олимпийского серебра, а ее игра левой рукой создает серьезные проблемы соперницам.