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Петрова: левая рука Шнайдер - головная боль для всех - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
15:29 08.06.2026
Петрова: левая рука Шнайдер - головная боль для всех

Петрова: Шнайдер вышла на новый уровень, ее левая рука - головная боль для всех

© AP Photo / Emma Da SilvaДиана Шнайдер
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Emma Da Silva
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Надежда Петрова заявила, что Диана Шнайдер вышла на новый уровень и обрела уверенность после завоевания серебряной медали на Олимпиаде.
  • Петрова отметила, что игра Дианы Шнайдер левой рукой создает серьезные проблемы для ее соперниц.
  • Надежда Петрова подчеркнула успехи российских теннисистов и активную работу Федерации тенниса России по развитию спорта.
КАЗАНЬ, 8 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Бронзовый призер Олимпийских игр и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова заявила РИА Новости, что Диана Шнайдер вышла на новый уровень и обрела уверенность после олимпийского серебра, а ее игра левой рукой создает серьезные проблемы соперницам.
Ранее Шнайдер в четвертьфинале "Ролан Гаррос" обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко, а в следующем раунде уступила польке Майе Хвалиньской.
"Диана и впрямь перешагивает на новый рубеж. Она повзрослела, а вместе с Миррой Андреевой они обрели ту самую парную уверенность, которая окрыляет. Серебряная медаль, завоеванная дуэтом, подарила ей веру в собственные силы - теперь она готова покорять вершины и в одиночку. К тому же левая рука Шнайдер - настоящая головная боль для соперниц. Вообще, она от природы одарена чувством мяча: очень хорошо может его контролировать, играть остро. В матче с Соболенко мы видели это своими глазами - она не позволила первой ракетке мира навязать свою игру", - сказала Петрова.
"К счастью, наши теннисисты продолжают выступать - и выступают успешно. Это вселяет уверенность в успешное будущее российского тенниса. Федерация тенниса России делает для этого много: внедряет новые методики, создает экспериментальные группы, работает с командами всех возрастов. И сказывается наш русский, упорный характер - тот самый, благодаря которому мы побеждаем и становимся чемпионами", - отметила Петрова.
Шнайдер 22 года, она впервые дошла до полуфинала турнира Большого шлема, до этого лучшим результатом россиянки был выход в четвертый раунд US Open. Всего в ее активе пять титулов на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Вместе с Андреевой Шнайдер взяла серебро в парном разряде на Олимпиаде 2024 года в Париже.
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ТеннисДиана ШнайдерНадежда ПетроваАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
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