Беглов рассказал об отражении атак ВСУ во время проведения ПМЭФ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 3 и 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабным атакам беспилотников.
- Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь.
- Атаки произошли во время проведения ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург 3 и 6 июня подвергся масштабным атакам беспилотников, российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума (Петербургского международного экономического форума - ред.). Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов выразил благодарность силовому блоку за высокий уровень готовности сил и средств, а также за оперативное межведомственное взаимодействие.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.