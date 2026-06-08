Беглов рассказал об отражении атак ВСУ во время проведения ПМЭФ-2026

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург 3 и 6 июня подвергся масштабным атакам беспилотников, российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, сообщил губернатор города Александр Беглов.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.