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Беглов рассказал об отражении атак ВСУ во время проведения ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:03 08.06.2026
Беглов рассказал об отражении атак ВСУ во время проведения ПМЭФ-2026

Беглов: в Петербурге удалось отразить атаки БПЛА и защитить инфраструктуру

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 3 и 6 июня Санкт-Петербург подвергся масштабным атакам беспилотников.
  • Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь.
  • Атаки произошли во время проведения ПМЭФ-2026.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости. Санкт-Петербург 3 и 6 июня подвергся масштабным атакам беспилотников, российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Украинские нацисты предприняли попытку помешать работе форума (Петербургского международного экономического форума - ред.). Третьего и шестого июня они подвергли Петербург масштабным атакам беспилотных средств военного назначения. Российской ПВО удалось отразить воздушное нападение и защитить городскую инфраструктуру от значимых потерь. Техногенные последствия нацистских атак ликвидированы", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
Беглов выразил благодарность силовому блоку за высокий уровень готовности сил и средств, а также за оперативное межведомственное взаимодействие.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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