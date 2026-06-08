Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV именную футбольную майку клуба и миниатюрную копию арены.
- Лев XIV подарил медаль Пересу, который был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV именную футбольную майку клуба, сообщается на сайте "сливочных".
На арене Льва XIV приветствовал Перес, который подарил папе Римскому футболку "Реала" с мирским именем понтифика - Роберт Фрэнсис Превост - и номером 1 и миниатюрную копию клубной арены. В ответ Лев XIV подарил медаль главе "Реала", который в воскресенье был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги по итогам досрочных выборов.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.