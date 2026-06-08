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Перес подарил папе Римскому именную майку "Реала" - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
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Футбол
 
23:31 08.06.2026 (обновлено: 00:01 09.06.2026)
Перес подарил папе Римскому именную майку "Реала"

Перес подарил папе Римскому майку "Реала" и копию стадиона "Сантьяго Бернабеу"

© Фото : Официальный сайт футбольного клуба "Реал"Папа Римский Лев XIV (слева) и президент футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес (справа)
Папа Римский Лев XIV (слева) и президент футбольного клуба Реал Флорентино Перес (справа) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Официальный сайт футбольного клуба "Реал"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV именную футбольную майку клуба и миниатюрную копию арены.
  • Лев XIV подарил медаль Пересу, который был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес подарил папе римскому Льву XIV именную футбольную майку клуба, сообщается на сайте "сливочных".
Понтифик находится в Испании с визитом с 6 по 12 июня. В понедельник у него состоялась встреча с мадридской епархией на домашнем стадионе "Реала" "Сантьяго Бернабеу".
На арене Льва XIV приветствовал Перес, который подарил папе Римскому футболку "Реала" с мирским именем понтифика - Роберт Фрэнсис Превост - и номером 1 и миниатюрную копию клубной арены. В ответ Лев XIV подарил медаль главе "Реала", который в воскресенье был переизбран на пост президента клуба Ла Лиги по итогам досрочных выборов.
Пересу 79 лет, он занимал должность президента "Реала" с 2000 по 2006 год и был избран снова в 2009 году. При его руководстве клуб семь раз выиграл чемпионат Испании, трижды - Кубок и семь раз - Суперкубок страны, а также семь раз становился победителем Лиги чемпионов, шесть раз - Суперкубка УЕФА, пять раз - клубного чемпионата мира и дважды - Межконтинентального кубка.
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