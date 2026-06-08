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Чернышенко назвал сроки обучения по новой системе высшего образования - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:35 08.06.2026
Чернышенко назвал сроки обучения по новой системе высшего образования

Чернышенко: обучение по новой системе высшего образования займет до шести лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования.
  • Аспирантура стала отдельным видом профессионального образования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
В мае 2023 года стартовал пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования. В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
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"Привычное деление на бакалавриат и магистратуру уступает место более гибкой системе из трех уровней: базовое высшее образование - бакалавриат, специалитет - срок обучения от 4 до 6 лет. Специализированное высшее образование - магистратура, ординатура, ассистентура-стажировка - срок обучения от 1 до 2 лет. Аспирантура - адъюнктура - срок обучения от 3 до 4 лет", - сказал Чернышенко.
Он отметил, что Россия взяла от Болонской системы все лучшее, и теперь пришло время выстраивать свою суверенную модель. По его словам, переход к ней будет мягким и гармоничным.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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