Чернышенко назвал сроки обучения по новой системе высшего образования

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Обучение по новой системе высшего образования в России будет длиться от 4 до 6 лет на уровне базового образования и от 1 до 2 лет на уровне специализированного образования, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.