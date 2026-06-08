В сборной Бразилии рассказали о восстановлении Неймара после травмы

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).