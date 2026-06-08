Рейтинг@Mail.ru
В сборной Бразилии рассказали о восстановлении Неймара после травмы - РИА Новости Спорт, 09.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:18 08.06.2026 (обновлено: 00:03 09.06.2026)
В сборной Бразилии рассказали о восстановлении Неймара после травмы

CBF: Неймар на обследовании показал положительную динамику восстановления

© Фото : Пресс-служба CBFНападающий сборной Бразилии Неймар
Нападающий сборной Бразилии Неймар - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба CBF
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
  • Ранее сообщалось, что Неймар получил травму икроножной мышцы, а позже появились сведения о том, что травма может быть серьезнее, чем предполагалось.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
Ранее глава медицинского штаба "Сантоса" Родриго Зогайб сообщил, что Неймар получил травму икроножной мышцы, отметив, что он сможет без проблем присоединиться к сборной. Позже RMC Sport сообщил, что травма Неймара оказалась серьезнее, чем считалось, и может стоить ему участия в чемпионате мира.
Фабио Гроссо - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Чемпион мира по футболу 2006 года Гроссо возглавил "Фиорентину"
Вчера, 20:39
«
"В понедельник Неймар прошел МРТ. Обследование показало положительную динамику в лечении в пределах ожидаемых параметров. Он продолжит процесс восстановления и физической подготовки, запланированный медицинским штабом сборной Бразилии, сообщает CBF", - написала Симплисио.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня). На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
Юрриен Тимбер - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Тимбер пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Вчера, 21:30
 
ФутболСпортБразилияСШАМексикаНеймарСантосCBF
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала