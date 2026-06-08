В сборной Бразилии рассказали о восстановлении Неймара после травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
- Ранее сообщалось, что Неймар получил травму икроножной мышцы, а позже появились сведения о том, что травма может быть серьезнее, чем предполагалось.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Лучший бомбардир в истории сборной Бразилии по футболу Неймар показал положительную динамику восстановления перед чемпионатом мира 2026 года, сообщает журналистка Раиса Симплисио со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола (CBF).
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе С сборная Бразилии сыграет с командами Марокко (14 июня), Гаити (20 июня) и Шотландии (25 июня). На счету Неймара 128 игр и 79 забитых мячей в составе сборной Бразилии, он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. В последний раз Неймар играл за сборную в 2023 году.
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