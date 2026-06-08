Павел Зубов вновь возглавил "Ладу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Павел Зубов назначен на пост главного тренера тольяттинской «Лады».
- В тренерский штаб Зубова вошли Игорь Горбенко, Николай Золотухин, Владимир Чебатуркин, Ильдар Давыдов и Станислав Колпаков.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Павел Зубов назначен на пост главного тренера тольяттинской "Лады", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В тренерский штаб Зубова вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко, Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по общей физической подготовке Станислав Колпаков.
"Лада" в сезоне-2025/26 заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. Ранее распространялась информация о том, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. 19 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба.
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