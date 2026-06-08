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Павел Зубов вновь возглавил "Ладу" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Хоккей
 
20:49 08.06.2026 (обновлено: 20:59 08.06.2026)
Павел Зубов вновь возглавил "Ладу"

Павел Зубов стал главным тренером клуба КХЛ "Лада"

© Соцсети ХК "Лада" Павел Зубов
Павел Зубов - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Соцсети ХК "Лада"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Павел Зубов назначен на пост главного тренера тольяттинской «Лады».
  • В тренерский штаб Зубова вошли Игорь Горбенко, Николай Золотухин, Владимир Чебатуркин, Ильдар Давыдов и Станислав Колпаков.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Павел Зубов назначен на пост главного тренера тольяттинской "Лады", сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Детали контракта Зубова не уточняются. Он руководил "Ладой" в сезоне-2024/25 в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сезон-2025/26 Зубов начинал в тренерском штабе "Лады", после чего возглавил "Рязань-ВДВ" из Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ).
В тренерский штаб Зубова вошли тренеры нападающих Игорь Горбенко, Николай Золотухин, тренер защитников Владимир Чебатуркин, тренер вратарей Ильдар Давыдов и тренер по общей физической подготовке Станислав Колпаков.
"Лада" в сезоне-2025/26 заняла 10-е место в турнирной таблице Западной конференции и не вышла в плей-офф. Ранее распространялась информация о том, что "Лада" может в третий раз в истории покинуть КХЛ из-за финансовых проблем. 19 мая губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что клуб продолжит выступать в КХЛ, а компания "Полипласт", являющаяся стратегическим партнером "Лады", продолжит финансирование клуба.
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ХоккейПавел ЗубовЛадаКХЛ 2025-2026Игорь ГорбенкоВладимир Чебатуркин
 
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