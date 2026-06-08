Сборная США с медалями и трофеем чемпионата мира по хоккею 2025 года

США и Канада сыграют в одной группе на чемпионате мира по хоккею 2027 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Сборная США и сборная Канады сыграют в одной группе на групповом этапе чемпионата мира 2027 года.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла сборную Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборные США и Канады сыграют в одной группе на групповом этапе чемпионата мира 2027 года, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.

В состав группы А вошли сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.

В группе B встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.

Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла страну-хозяйку турнира - команду Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.