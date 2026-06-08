Рейтинг@Mail.ru
США и Канада сыграют в одной группе на чемпионате мира по хоккею 2027 года - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:27 08.06.2026 (обновлено: 13:27 08.06.2026)
США и Канада сыграют в одной группе на чемпионате мира по хоккею 2027 года

IIHF утвердила состав групп на ЧМ-2027 без сборной России

© Фото : Соцсети USA HockeyСборная США с медалями и трофеем чемпионата мира по хоккею 2025 года
Сборная США с медалями и трофеем чемпионата мира по хоккею 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Соцсети USA Hockey
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная США и сборная Канады сыграют в одной группе на групповом этапе чемпионата мира 2027 года.
  • Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла сборную Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборные США и Канады сыграют в одной группе на групповом этапе чемпионата мира 2027 года, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Турнир пройдет в Дюссельдорфе и Мангейме с 14 по 30 мая 2027 года.
В состав группы А вошли сборные Швейцарии, Финляндии, Швеции, Германии, Латвии, Австрии, Словении и Украины.
В группе B встретятся команды Канады, США, Чехии, Словакии, Дании, Норвегии, Казахстана и Венгрии.
Действующим победителем турнира является сборная Финляндии, которая в финале чемпионата мира 2026 года обыграла страну-хозяйку турнира - команду Швейцарии в овертайме со счетом 1:0.
Совет IIHF в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине. В мае президент IIHF Люк Тардиф заявил, что организация рассмотрит вопрос возвращения сборной России на международную арену в сентябре.
Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Ларионов заявил, что Россия необходима большому хоккею
4 июня, 13:37
 
ХоккейЛюк ТардифМеждународная федерация хоккея (IIHF)Чемпионат мира по хоккеюСШАКанада
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала