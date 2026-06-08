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Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
12:08 08.06.2026 (обновлено: 12:12 08.06.2026)
Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту чемпионата мира

Ямаль, Уильямс и Муньос могут успеть восстановиться к стартовому матчу ЧМ-2026

© Фото : Пресс-служба УЕФАГлавный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающие национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к стартовому матчу на чемпионате мира 2026 года.
  • Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающие национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к стартовому матчу на чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).
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"Нико, Ламин и Виктор соблюдают сроки восстановления. Было предусмотрено, что в эти дни они будут делать более специфическую работу. Если продолжат в том же духе, думаю, они будут готовы выйти на поле. Если не будет проблем, они будут готовы к матчу 15 июня. Думаю, все трое будут готовы. У каждого был свой процесс", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Вингер "Барселоны" Ямаль получил травму задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который прошел 22 апреля, и пропустил остаток клубного сезона. В текущем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча.
В активе форварда "Атлетика" Уильямса шесть голов в 32 играх. Он также повредил заднюю поверхность бедра в матче с "Валенсией" 10 мая.
Нападающий "Осасуны" Муньос восстанавливается после мышечного повреждения. Он забил семь мячей в 36 играх.
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