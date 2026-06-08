Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту чемпионата мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающие национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к стартовому матчу на чемпионате мира 2026 года.
- Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде, сборная Испании сыграет в группе H с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающие национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к стартовому матчу на чемпионате мира 2026 года.
Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Испании сыграет в группе H, где ей будут противостоять команды Кабо-Верде (15 июня), Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).
"Нико, Ламин и Виктор соблюдают сроки восстановления. Было предусмотрено, что в эти дни они будут делать более специфическую работу. Если продолжат в том же духе, думаю, они будут готовы выйти на поле. Если не будет проблем, они будут готовы к матчу 15 июня. Думаю, все трое будут готовы. У каждого был свой процесс", - приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Нападающий "Осасуны" Муньос восстанавливается после мышечного повреждения. Он забил семь мячей в 36 играх.