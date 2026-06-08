Ямаль и Нико Уильямс могут восстановиться к старту чемпионата мира

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте заявил, что нападающие национальной команды Нико Уильямс, Ламин Ямаль и Виктор Муньос могут восстановиться к стартовому матчу на чемпионате мира 2026 года.