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КСИР заявил об ударе по нефтехимическим предприятиям в Хайфе - РИА Новости, 08.06.2026
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10:41 08.06.2026 (обновлено: 12:22 08.06.2026)
КСИР заявил об ударе по нефтехимическим предприятиям в Хайфе

КСИР: иранские военные нанесли удар по нефтехимическим предприятиям в Хайфе

© REUTERS / Pool via WANAИран запускает ракеты в сторону Израиля. 7 июня 2026
Иран запускает ракеты в сторону Израиля. 7 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Pool via WANA
Иран запускает ракеты в сторону Израиля. 7 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иранские военные нанесли ракетный удар по нефтехимическим объектам в Хайфе в ответ на атаку Израиля.
  • Корпус стражей исламской революции также ударил по двум авиабазам и радиолокационным объектам.
ТЕГЕРАН, 8 июн — РИА Новости. Иранские военные ударили по нефтехимическим объектам в Израиле, передает Tasnim со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.
"Бойцы ВКС КСИР несколько минут назад в ответ на атаку американо-сионистского врага на одно из нефтехимических предприятий нанесли ракетный удар по схожим предприятиям в Хайфе", — говорится в заявлении.
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Незадолго до этого ЦАХАЛ атаковала нефтехимический комплекс в городе Бендер-Махшехр на юго-западе Ирана. Сообщалось, что пострадавших нет.
Корпус также ударил по двум израильским авиабазам и радиолокационным объектам.
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Накануне вечером Иран атаковал Израиль в ответ на недавний удар ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. КСИР уточнил, что целью стала авиабаза Рамат Давид, по ней выпустили баллистические ракеты.
Впоследствии центральный штаб военного командования иранских вооруженных сил "Хатам аль-Анбия" заявил, что Тель-Авив столкнется с еще более сокрушительными последствиями, если решит отреагировать.
Президент США Дональд Трамп призвал Тегеран вернуться к переговорам и заключить сделку. Он также выразил надежду, что Израиль не станет бить в ответ.
В конце мая премьер Биньямин Нетаньяху приказал ЦАХАЛ расширить операцию против движения "Хезболла" на юге Ливана. Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац пояснил, что военные хотят установить контроль в районе реки Летании и демилитаризировать эту зону.
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ХайфаВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреИранИзраильБиньямин НетаньяхуКорпус стражей исламской революцииХезболлаДональд Трамп
 
 
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