Экс-футболист сборной Габона найдет мертвым

"Уход такой знаковой фигуры для габонского футбола при обстоятельствах, которые еще предстоит выяснить, оставляет большую пустоту в семье национального футбола", - говорится в заявлении, опубликованном на странице FGF в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).