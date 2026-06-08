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Экс-футболист сборной Габона найдет мертвым - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
23:00 08.06.2026 (обновлено: 23:01 08.06.2026)
Экс-футболист сборной Габона найдет мертвым

Экс-футболист сборной Габона Мусаву-Кинг скончался в 34 года

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМяч на футбольном поле
Мяч на футбольном поле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг скончался в возрасте 34 лет.
  • Тело футболиста было обнаружено возле его дома в столице Габона Либревиле.
  • Мусаву-Кинг выступал за французские клубы «Кан», «Пон-дю-Гар», «Тулузу», «Булонь», «Ле-Ман», испанскую «Гранаду», итальянский «Удинезе», швейцарский «Санкт-Галлен» и индийский «Бенгалуру», а также сыграл 14 матчей за сборную Габона.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Бывший защитник сборной Габона Иронду Мусаву-Кинг скончался в возрасте 34 лет, сообщается в соцсетях Габонской федерации футбола (FGF).
Подробности смерти футболиста не уточняются. По информации ESPN, тело Мусаву-Кинга было обнаружено возле его дома в столице Габона Либревиле.
"Уход такой знаковой фигуры для габонского футбола при обстоятельствах, которые еще предстоит выяснить, оставляет большую пустоту в семье национального футбола", - говорится в заявлении, опубликованном на странице FGF в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Мусаву-Кинг на клубном уровне выступал за французские "Кан", "Пон-дю-Гар", "Тулузу", "Булонь", "Ле-Ман", испанскую "Гранаду", итальянский "Удинезе", швейцарский "Санкт-Галлен" и индийский "Бенгалуру". Он завершил карьеру в 2022 году. На счету Мусаву-Кинга было 14 матчей за сборную Габона и участие на Кубке африканских наций 2015 года.
 
ФутболИронду Мусаву-КингКанТулузаФК Ле-Ман
 
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