Гарсия пропустит матч с Россией из-за семейных проблем

Краткий пересказ от РИА ИИ Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго по футболу Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче против команды России из-за семейных проблем.

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг считает предстоящий матч с Россией серьезной игрой и хорошей возможностью проверить свои силы.

Тренер тринидадцев отметил, что анализировал футбол сборной России и считает, что играть будет тяжело.

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Спартака" и сборной Тринидада и Тобаго по футболу Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче против команды России из-за семейных проблем, сообщил журналистам главный тренер сборной Дерек Кинг.

"У него возникли семейные проблемы, и он не смог приехать в Россию. Мы знаем, что у господина Гарсии много болельщиков в России, думаем, нас поддержат тут", - сказал Кинг.

"Для нас это очень серьезная игра. Россия - очень сильный соперник. Для нас это очень хороший шанс проверить свои силы и подготовиться к нашим следующим играм. Летели, конечно, очень долго. У нас был сложный маршрут, но мы уже успели отдохнуть и начали готовиться к игре", - добавил тренер тринидадцев.

Кинг отметил, что анализировал футбол сборной России: "Нападающие играют в очень тесном контакте. Играть будет тяжело, но надеемся, что сможем провести достойный матч на контратаках и оборонительных действиях".