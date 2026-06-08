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Гарсия пропустит матч с Россией из-за семейных проблем - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
19:22 08.06.2026
Гарсия пропустит матч с Россией из-за семейных проблем

Футболист «Спартака» Ливай Гарсия не сыграет с Россией из-за семейных проблем

© РИА Новости / Алексей ФилипповЛивай Гарсия
Ливай Гарсия - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Ливай Гарсия. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий московского «Спартака» и сборной Тринидада и Тобаго по футболу Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче против команды России из-за семейных проблем.
  • Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг считает предстоящий матч с Россией серьезной игрой и хорошей возможностью проверить свои силы.
  • Тренер тринидадцев отметил, что анализировал футбол сборной России и считает, что играть будет тяжело.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий московского "Спартака" и сборной Тринидада и Тобаго по футболу Ливай Гарсия не примет участия в товарищеском матче против команды России из-за семейных проблем, сообщил журналистам главный тренер сборной Дерек Кинг.
Сборная России в Калининграде 9 июня примет сборную Тринидада и Тобаго. Гарсия не прилетел на матч.
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"У него возникли семейные проблемы, и он не смог приехать в Россию. Мы знаем, что у господина Гарсии много болельщиков в России, думаем, нас поддержат тут", - сказал Кинг.
"Для нас это очень серьезная игра. Россия - очень сильный соперник. Для нас это очень хороший шанс проверить свои силы и подготовиться к нашим следующим играм. Летели, конечно, очень долго. У нас был сложный маршрут, но мы уже успели отдохнуть и начали готовиться к игре", - добавил тренер тринидадцев.
Кинг отметил, что анализировал футбол сборной России: "Нападающие играют в очень тесном контакте. Играть будет тяжело, но надеемся, что сможем провести достойный матч на контратаках и оборонительных действиях".
Гарсии 28 лет, он перешел в "Спартак" в феврале 2025 года. В минувшем сезоне тринидадец провел 33 матча за "красно-белых", забил 7 мячей и стал обладателем Кубка России.
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