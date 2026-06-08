Чемпион мира по футболу 2006 года Гроссо возглавил "Фиорентину"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера «Фиорентины».
- Гроссо подписал контракт до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщается на сайте клуба Серии А.
Гроссо подписал контракт до 30 июня 2028 года. Он сменил на своем посту экс-тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли, который возглавил "Фиорентину" в ноябре 2025 года, когда "скуадра виола" занимала последнее место в Серии А, и помог команде сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе.
Предыдущим местом работы Гроссо был "Сассуоло". В сезоне-2024/25 специалист вывел "нероверди" в Серию A, а в минувшем сезоне занял с командой 11-е место в высшем дивизионе.
Гроссо 48 лет, он также возглавлял итальянские "Бари", "Верону", "Брешиа", "Фрозиноне", швейцарский "Сьон" и французский "Лион". В качестве футболиста Гроссо стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. На том турнире он забил победный мяч в полуфинальном матче против сборной Германии (2:0) и реализовал решающий 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти в финале против сборной Франции (1:1, 5:3 - пен.).