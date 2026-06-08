Рейтинг@Mail.ru
Чемпион мира по футболу 2006 года Гроссо возглавил "Фиорентину" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:39 08.06.2026
Чемпион мира по футболу 2006 года Гроссо возглавил "Фиорентину"

Чемпион мира по футболу 2006 года Гроссо стал главным тренером "Фиорентину"

© Фото : Пресс-служба "Лиона"Фабио Гроссо
Фабио Гроссо - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Лиона"
Фабио Гроссо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера «Фиорентины».
  • Гроссо подписал контракт до 30 июня 2028 года.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Чемпион мира по футболу 2006 года в составе сборной Италии Фабио Гроссо назначен на пост главного тренера "Фиорентины", сообщается на сайте клуба Серии А.
Гроссо подписал контракт до 30 июня 2028 года. Он сменил на своем посту экс-тренера московского "Спартака" Паоло Ваноли, который возглавил "Фиорентину" в ноябре 2025 года, когда "скуадра виола" занимала последнее место в Серии А, и помог команде сохранить прописку в высшем итальянском дивизионе.
Максим Глушенков и Александр Головин - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Тренер тринидадцев рассказал о сомнениях по матчу со сборной России
Вчера, 20:16
Предыдущим местом работы Гроссо был "Сассуоло". В сезоне-2024/25 специалист вывел "нероверди" в Серию A, а в минувшем сезоне занял с командой 11-е место в высшем дивизионе.
Гроссо 48 лет, он также возглавлял итальянские "Бари", "Верону", "Брешиа", "Фрозиноне", швейцарский "Сьон" и французский "Лион". В качестве футболиста Гроссо стал чемпионом мира 2006 года в составе сборной Италии. На том турнире он забил победный мяч в полуфинальном матче против сборной Германии (2:0) и реализовал решающий 11-метровый удар в послематчевой серии пенальти в финале против сборной Франции (1:1, 5:3 - пен.).
Мингиян Бевеев - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Бевеев удивил выбором фаворита чемпионата мира по футболу
Вчера, 20:09
 
ФутболСпортИталияГерманияФранцияФабио ГроссоПаоло ВанолиФиорентинаСпартак МоскваСассуолоСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала