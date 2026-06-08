Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США на чемпионат мира-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сомалийскому арбитру Омару Артану, включенному в список судей чемпионата мира, отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами.
- Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира, и в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сомалийскому арбитру Омару Артану, включенному в список 52 судей чемпионата мира, отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами, сообщает The Daily Somalia в соцсети Х со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF).
Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Подчеркивается, что Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.