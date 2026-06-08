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Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США на чемпионат мира-2026 - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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18:10 08.06.2026 (обновлено: 18:13 08.06.2026)
Лучшему арбитру Африки отказали во въезде в США на чемпионат мира-2026

Лучшему арбитру Африки Артану отказали во въезде в США для участия в ЧМ

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Мяч и трофей ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сомалийскому арбитру Омару Артану, включенному в список судей чемпионата мира, отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами.
  • Омар Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира, и в 2025 году был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сомалийскому арбитру Омару Артану, включенному в список 52 судей чемпионата мира, отказали во въезде в США после прибытия в аэропорт Майами, сообщает The Daily Somalia в соцсети Х со ссылкой на Федерацию футбола Сомали (SFF).
По информации источника, Артан направлялся в США по дипломатическому паспорту, однако по прилете в международный аэропорт Майами ему было отказано во въезде в страну без объяснения причин, после чего он был отправлен в Стамбул.
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Артан стал первым арбитром из Сомали, включенным в список судей финальной стадии чемпионата мира. В 2025 году он был признан лучшим арбитром континента по версии Африканской конфедерации футбола (CAF).
Подчеркивается, что Сомали входит в число стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на получение визы США, при этом предусмотрены исключения для дипломатов и отдельных категорий поездок, отвечающих интересам Штатов.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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