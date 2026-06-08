Петров высказался о голевом моменте в матче со сборной Буркина-Фасо

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров связал нереализованный момент в матче против команды Буркина-Фасо с потерей концентрации.
- Петров отметился голевой передачей, а на 77-й минуте при счете 3:0 дважды бил с линии вратарской, но не сумел отличиться.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров в разговоре с РИА Новости связал с потерей концентрации нереализованный момент в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.
Сборная России 5 июня в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Проводивший третий матч за сборную Петров отметился голевой передачей, а на 77-й минуте при счете 3:0 дважды бил с линии вратарской, но не сумел отличиться.
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"Тоже задаю себе вопрос, как не получилось забить. Наверное, чуть-чуть потерял концентрацию - мяч неожиданно выскочил, я уже пробил и думал, что с первого удара залетит. Но это никак не оправдывает меня — три метра до ворот, должен забивать", - сказал Петров.
"Не сказал бы, что гнетет (что еще не забил за сборную). Надеюсь, у меня все впереди. Конечно, хотелось бы забить", - добавил полузащитник национальной команды.
Следующий матч подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.