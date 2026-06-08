Петров высказался о голевом моменте в матче со сборной Буркина-Фасо

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"Тоже задаю себе вопрос, как не получилось забить. Наверное, чуть-чуть потерял концентрацию - мяч неожиданно выскочил, я уже пробил и думал, что с первого удара залетит. Но это никак не оправдывает меня — три метра до ворот, должен забивать", - сказал Петров.