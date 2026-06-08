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Петров высказался о голевом моменте в матче со сборной Буркина-Фасо - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
17:44 08.06.2026 (обновлено: 18:01 08.06.2026)
Петров высказался о голевом моменте в матче со сборной Буркина-Фасо

Петров заявил о потере концентрации в матче против команды Буркина-Фасо

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМаксим Петров и главный тренер сборной Валерий Карпин в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде.
Максим Петров и главный тренер сборной Валерий Карпин в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде. - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Максим Петров и главный тренер сборной Валерий Карпин в товарищеском матче Россия – Буркина-Фасо в Волгограде.. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров связал нереализованный момент в матче против команды Буркина-Фасо с потерей концентрации.
  • Петров отметился голевой передачей, а на 77-й минуте при счете 3:0 дважды бил с линии вратарской, но не сумел отличиться.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости, Андрей Михайлов. Полузащитник сборной России по футболу Максим Петров в разговоре с РИА Новости связал с потерей концентрации нереализованный момент в товарищеском матче против команды Буркина-Фасо.
Сборная России 5 июня в Волгограде разгромила команду Буркина-Фасо (3:0). Проводивший третий матч за сборную Петров отметился голевой передачей, а на 77-й минуте при счете 3:0 дважды бил с линии вратарской, но не сумел отличиться.
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"Тоже задаю себе вопрос, как не получилось забить. Наверное, чуть-чуть потерял концентрацию - мяч неожиданно выскочил, я уже пробил и думал, что с первого удара залетит. Но это никак не оправдывает меня — три метра до ворот, должен забивать", - сказал Петров.
"Не сказал бы, что гнетет (что еще не забил за сборную). Надеюсь, у меня все впереди. Конечно, хотелось бы забить", - добавил полузащитник национальной команды.
Следующий матч подопечные главного тренера Валерия Карпина проведут 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.
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ФутболСпортРоссияБуркина-ФасоВолгоградВалерий КарпинМаксим ПетровСборная России по футболу
 
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