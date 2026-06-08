РФС реализовал более 30 тысяч билетов на матч с Тринидадом и Тобаго

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде реализовано 30 тысяч билетов.
- В свободной продаже осталось порядка двух тысяч билетов.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде реализовано 30 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 9 июня на "Калининград арене". Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), вместимость стадиона составляет 33476 зрителей.
"На утро понедельника реализовано 30 тысяч билетов. В свободной продаже осталось порядка двух тысяч билетов", - сказали в РФС.
Ранее команда Валерия Карпина в Каире проиграла сборной Египта (0:1), а в пятницу в Волгограде разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0).