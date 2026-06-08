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РФС реализовал более 30 тысяч билетов на матч с Тринидадом и Тобаго - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
14:27 08.06.2026 (обновлено: 14:39 08.06.2026)
РФС реализовал более 30 тысяч билетов на матч с Тринидадом и Тобаго

На матч сборной РФ с Тринидадом и Тобаго в Калининграде продали 30 тысяч билетов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковСтадион "Калининград арена"
Стадион Калининград арена - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Стадион "Калининград арена". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде реализовано 30 тысяч билетов.
  • В свободной продаже осталось порядка двух тысяч билетов.
КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде реализовано 30 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет 9 июня на "Калининград арене". Согласно сайту Российской премьер-лиги (РПЛ), вместимость стадиона составляет 33476 зрителей.
"На утро понедельника реализовано 30 тысяч билетов. В свободной продаже осталось порядка двух тысяч билетов", - сказали в РФС.
Ранее команда Валерия Карпина в Каире проиграла сборной Египта (0:1), а в пятницу в Волгограде разгромила сборную Буркина-Фасо (3:0).
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ФутболСпортРоссияТринидадТобагоВалерий КарпинРоссийский футбольный союз (РФС)КалининградРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Буркина-Фасо
 
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