РФС реализовал более 30 тысяч билетов на матч с Тринидадом и Тобаго

КАЛИНИНГРАД, 8 июн - РИА Новости, Вероника Жеребцова. На товарищеский матч сборной России с командой Тринидада и Тобаго в Калининграде реализовано 30 тысяч билетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).