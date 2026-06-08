Появились первые подробности случившегося с Эриксеном

Краткий пересказ от РИА ИИ Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с командой Украины и был доставлен в больницу.

Врач Датского университета медицины Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен быстро пришел в себя и чувствует себя хорошо.

Эриксену необходимо пройти дальнейшее обследование в больнице для выяснения причины потери сознания.

МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен останется в больнице для изучения специалистами причины потери сознания во время матча с командой Украины, сообщили его врачи.

Инцидент произошел в воскресенье во время товарищеского матча датчан и украинцев в Оденсе. Эриксен потерял сознание и упал на газон на 65-й минуте, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу сборной Дании. Эриксен почти сразу пришел в себя.

"Кристиан чувствует себя хорошо, он сам покинул поле. На мой взгляд, кардиостимулятор работает как положено. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы незамедлительно связались с ним", - приводит слова врача Датского университета медицины Мортена Боэсена Tipsbladet.

Врач также отметил, что игрок лично попросил передать команде, что с ним все хорошо.

"Теперь ему необходимо пройти дальнейшее обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента. Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами больницы. Но Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня поприветствовать всех игроков и сказать, что с ним все в порядке", - добавил он.