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Появились первые подробности случившегося с Эриксеном - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол
 
01:42 08.06.2026
Появились первые подробности случившегося с Эриксеном

Эриксен останется в больнице для изучения причин потери сознания

© LISELOTTE SABROEКристиан Эриксен
Кристиан Эриксен - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© LISELOTTE SABROE
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с командой Украины и был доставлен в больницу.
  • Врач Датского университета медицины Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен быстро пришел в себя и чувствует себя хорошо.
  • Эриксену необходимо пройти дальнейшее обследование в больнице для выяснения причины потери сознания.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен останется в больнице для изучения специалистами причины потери сознания во время матча с командой Украины, сообщили его врачи.
Инцидент произошел в воскресенье во время товарищеского матча датчан и украинцев в Оденсе. Эриксен потерял сознание и упал на газон на 65-й минуте, ему немедленно была оказана медицинская помощь. Встреча была досрочно завершена при счете 2:1 в пользу сборной Дании. Эриксен почти сразу пришел в себя.
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"Кристиан чувствует себя хорошо, он сам покинул поле. На мой взгляд, кардиостимулятор работает как положено. Он ненадолго потерял сознание, но очень быстро пришел в себя, и мы незамедлительно связались с ним", - приводит слова врача Датского университета медицины Мортена Боэсена Tipsbladet.
Врач также отметил, что игрок лично попросил передать команде, что с ним все хорошо.
"Теперь ему необходимо пройти дальнейшее обследование в больнице, чтобы выяснить причину инцидента. Мы постоянно поддерживаем связь с ним и врачами больницы. Но Кристиан чувствует себя хорошо, он попросил меня поприветствовать всех игроков и сказать, что с ним все в порядке", - добавил он.
В 2021 году во время игры чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии Эриксен перенес остановку сердца. На протяжении нескольких минут врачи оказывали игроку первую помощь, в том числе делали непрямой массаж сердца. Позже датскому футболисту была сделана операция по установке кардиовертера-дефибриллятора. Из-за этого датчанину, выступавшему тогда за "Интер", было запрещено играть в Италии.
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