Врио главы Дагестана рассказал о восстановлении дорог и водопроводов

Краткий пересказ от РИА ИИ Врио главы Дагестана заявил о восстановлении дорог, газопроводов и водопроводов, пострадавших во время весенних паводков.

Основная задача на сегодняшний день — возвращение жителей пострадавших районов к нормальной жизни путем восстановления и строительства домов, образовательных учреждений и иной инфраструктуры.

Все необходимые средства, которые запросила республика, поступили и осваиваются путем выплаты компенсаций и финансирования строительства жилых домов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Дороги, газопроводы и водопроводы, пострадавшие во время весенних паводков в Дагестане, восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.

"Действительно, это удар стихии по нашей республике. За всю историю метеонаблюдений ничего подобного не было. Конечно, два месяца, связанные с ликвидацией основного ущерба, который был причинен, прошли достаточно напряженно. Дороги, газопроводы, водопроводы, которые были повреждены в результате удара стихии, в целом, жизнеспособность их восстановлена", - сказал Щукин

Он отметил, что основная задача на сегодня – возвращение жителей пострадавших районов к нормальной жизни. Речь идет о восстановлении и строительстве домов, образовательных учреждений и иной инфраструктуры.

"Все необходимые средства, которые запрошены республикой по результатам обследования федеральным центром, направлены, приняты соответствующие решения. То есть эти деньги начинают поступать в республику, и они осваиваются путем выплаты компенсации и финансирования строительства жилых домов", - добавил собеседник агентства.