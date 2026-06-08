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Врио главы Дагестана рассказал о восстановлении дорог и водопроводов - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:27 08.06.2026
Врио главы Дагестана рассказал о восстановлении дорог и водопроводов

РИА Новости: В Дагестане восстановили дороги и газопроводы после паводков

© Фото : МЧС Дагестана/TelegramЭвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МЧС Дагестана/Telegram
Эвакуация жителей из подтопленного района в Дагестане. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врио главы Дагестана заявил о восстановлении дорог, газопроводов и водопроводов, пострадавших во время весенних паводков.
  • Основная задача на сегодняшний день — возвращение жителей пострадавших районов к нормальной жизни путем восстановления и строительства домов, образовательных учреждений и иной инфраструктуры.
  • Все необходимые средства, которые запросила республика, поступили и осваиваются путем выплаты компенсаций и финансирования строительства жилых домов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Дороги, газопроводы и водопроводы, пострадавшие во время весенних паводков в Дагестане, восстановлены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
"Действительно, это удар стихии по нашей республике. За всю историю метеонаблюдений ничего подобного не было. Конечно, два месяца, связанные с ликвидацией основного ущерба, который был причинен, прошли достаточно напряженно. Дороги, газопроводы, водопроводы, которые были повреждены в результате удара стихии, в целом, жизнеспособность их восстановлена", - сказал Щукин.
Он отметил, что основная задача на сегодня – возвращение жителей пострадавших районов к нормальной жизни. Речь идет о восстановлении и строительстве домов, образовательных учреждений и иной инфраструктуры.
"Все необходимые средства, которые запрошены республикой по результатам обследования федеральным центром, направлены, приняты соответствующие решения. То есть эти деньги начинают поступать в республику, и они осваиваются путем выплаты компенсации и финансирования строительства жилых домов", - добавил собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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