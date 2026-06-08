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Врио главы Дагестана рассказал о помощи пострадавшим от паводков - РИА Новости, 08.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:57 08.06.2026
Врио главы Дагестана рассказал о помощи пострадавшим от паводков

Щукин: все пострадавшие от паводков жители Дагестана получат помощь

© Фото : МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России эвакуируют жителей из подтопленных домов в Дагестане
Сотрудники МЧС России эвакуируют жителей из подтопленных домов в Дагестане - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : МЧС РФ
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Сотрудники МЧС России эвакуируют жителей из подтопленных домов в Дагестане
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пострадавшие от паводков жители Дагестана получат помощь в восстановлении своих домов.
  • Тем, кто не оформил право собственности на жилье, будет оказана поддержка за счет средств внебюджетных фондов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн - РИА Новости. Все пострадавшие от паводков жители Дагестана должны получить помощь в восстановлении своих домов, а тем, кто не оформил право собственности на свое жилье, будет оказана поддержка за счет средств внебюджетных фондов, речь о миллиардах рублей, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
"Как сказал президент, помощь должна быть оказана всем, кто в ней нуждается, в данном случае по закону - кто пострадал, всем должна быть оказана помощь", - сказал РИА Новости Щукин.
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Он отметил, что примерно треть из поврежденных паводками домов официально не зарегистрированы.
"Здесь для того, чтобы компенсировать ущерб, либо возвести объекты, оплатить возведение и стройку, будут задействованы и уже задействуются сейчас средства внебюджетных фондов, которые складываются из пожертвований юридических лиц, граждан", - добавил Щукин.
Врио главы региона подчеркнул, что важная задача на сегодня - контроль расходования средств, чтобы процесс выплат был прозрачен, и каждый рубль дошел до адресата.
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"Средства, которые будут задействованы на возмещение ущерба по данной категории, исчисляются миллиардами рублей. Это очень серьезный объем… На сегодня сложно сказать, хватит ли тех собранных средств, которые на сегодня уже аккумулированы в целом ряде внебюджетных фондов, потому что продолжается еще подсчет, обращаются люди", - пояснил собеседник агентства.
Ранее дагестанский благотворительный фонд "Надежда" закрыл сбор на 1 миллиард рублей для помощь пострадавшим во время наводнений. В организации отмечали, что это самый большой сбор за историю благотворительности России.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ПМЭФ-2026Республика ДагестанРоссияФедор ЩукинНаводнение в ДагестанеОбщество
 
 
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