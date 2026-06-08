"Авангард" продлил контракт с Чеккони

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Омский "Авангард" продлил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони на один сезон.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Омский "Авангард" продлил контракт с американским защитником Джозефом Чеккони, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения с Чеккони рассчитан на один сезон.
"Для Джозефа этот сезон выдался не самым легким из-за полученной летом травмы. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони все нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет еще сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.
Чеккони 29 лет. Он перешел в "Авангард" в июле 2025 года и провел за клуб 73 матча, в которых набрал 21 очко (3 гола + 18 передач) при показателе полезности "+14". С 2018 года он выступал в Американской хоккейной лиге (АХЛ) за команды "Техас Старз", "Рочестер Американс", "Онтарио Рейн" и "Айова Уайлд".
Лучший бомбардир СКА перешел в ЦСКА
4 июня, 16:13