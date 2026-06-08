"Авангард" продлил контракт с Чеккони

"Для Джозефа этот сезон выдался не самым легким из-за полученной летом травмы. Но он проявил характер и адаптировался к лиге очень быстро. Мы довольны тем, как он проявлял себя в команде, поэтому быстро пришли к соглашению по новому контракту. Чеккони все нравится в КХЛ и в стране. Уверен, что в новом сезоне он станет еще сильнее и продолжит радовать болельщиков своей игрой", - заявил генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Сопин.