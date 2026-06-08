Рейтинг@Mail.ru
Благоевич стал главным тренером "Акрона" - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:42 08.06.2026 (обновлено: 15:53 08.06.2026)
Благоевич стал главным тренером "Акрона"

"Акрон" объявил о назначении Срджана Благоевича главным тренером

© Фото : Пресс-служба "Акрона"Футболисты "Акрона"
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Акрона"
Футболисты "Акрона". Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Срджан Благоевич назначен главным тренером тольяттинского «Акрона».
  • Специалист подписал четырехлетний контракт и приступит к работе на летних сборах.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сербский специалист Срджан Благоевич назначен главным тренером тольяттинского "Акрона", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сербский специалист подписал четырехлетний контракт. Благоевич приступит к работе с командой на летних сборах.
Благоевичу 53 года. В марте он во второй раз возглавил белградский "Партизан", ранее специалист руководил командой с января по ноябрь 2025 года. До этого он работал в ряде клубов, включая "Астану", с которой стал чемпионом Казахстана в 2022 году.
По итогам сезона "Партизан" набрал 73 очка и занял третье место в таблице чемпионата Сербии, квалифицировавшись в Лигу конференций. "Акрон" с 27 баллами стал 13-м в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранил место в чемпионате, победив волгоградский "Ротор" по сумме стыковых матчей.
Футболисты Акрона - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В "Акроне" рассказали, когда выберут главного тренера
26 мая, 12:19
 
ФутболСпортКазахстанСербияАкронАкрон (Тольятти)ПартизанРоторРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Александрова
    П. Удварди
    46
    67
  • Теннис
    Завершен
    Х. Дарт
    Л. Самсонова
    566
    743
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    74
    86
  • Футбол
    Завершен
    Нидерланды
    Узбекистан
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Северная Ирландия
    3
    1
  • Баскетбол
    09.06 03:30
    Нью-Йорк
    Сан-Антонио
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала