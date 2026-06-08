Благоевич стал главным тренером "Акрона"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Срджан Благоевич назначен главным тренером тольяттинского «Акрона».
- Специалист подписал четырехлетний контракт и приступит к работе на летних сборах.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сербский специалист Срджан Благоевич назначен главным тренером тольяттинского "Акрона", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Сербский специалист подписал четырехлетний контракт. Благоевич приступит к работе с командой на летних сборах.
Благоевичу 53 года. В марте он во второй раз возглавил белградский "Партизан", ранее специалист руководил командой с января по ноябрь 2025 года. До этого он работал в ряде клубов, включая "Астану", с которой стал чемпионом Казахстана в 2022 году.
По итогам сезона "Партизан" набрал 73 очка и занял третье место в таблице чемпионата Сербии, квалифицировавшись в Лигу конференций. "Акрон" с 27 баллами стал 13-м в Российской премьер-лиге (РПЛ), но сохранил место в чемпионате, победив волгоградский "Ротор" по сумме стыковых матчей.