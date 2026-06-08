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Дубль Ариаса принес Колумбии победу над Иорданией в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:40 08.06.2026
Дубль Ариаса принес Колумбии победу над Иорданией в товарищеском матче

Дубль Ариаса принес Колумбии победу над Иорданией на ЧМ-2026

© Фото : Социальные сети сборной Колумбии по футболуСборная Колумбии по футболу
Сборная Колумбии по футболу - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© Фото : Социальные сети сборной Колумбии по футболу
Сборная Колумбии по футболу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Иордании в товарищеском матче.
  • Встреча завершилась со счетом 2:0, дубль оформил Джон Ариас.
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Иордании в товарищеском матче перед стартом чемпионата мира 2026 года.
Встреча в Сан-Диего (штат Калифорния, США) завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийской сборной, в составе которой дубль оформил Джон Ариас (41-я и 55-я минуты).
В составе сборной Колумбии выступает нападающий "Краснодара" Джон Кордоба, он провел весь матч на скамейке запасных. В прошедшем сезоне 33-летний форвард стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 17 голов за 28 матчей. Его клуб завоевал серебряные медали чемпионата и Кубка России.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K сборная Колумбии сыграет против команд Португалии, Узбекистана и ДР Конго. Сборная Иордании встретится в рамках квартета J с командами Австрии, Алжира и Аргентины.
Товарищеские матчи
08 июня 2026 • начало в 02:00
Завершен
Колумбия
2 : 0
Иордания
41‎’‎ • Джон Арьяс
(Хамес Родригес)
55‎’‎ • Джон Арьяс
(Сантьяго Ариас)
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