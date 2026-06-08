Кафельников назвал высокими шансы Андреевой войти в топ-3 теннисисток мира

МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Победительница Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева создала хороший задел рейтинговых очков и в случае успешных выступлений способна к концу года подняться в число трех лучших спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников.