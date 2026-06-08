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Кафельников назвал высокими шансы Андреевой войти в топ-3 теннисисток мира - РИА Новости Спорт, 08.06.2026
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Теннис
 
13:19 08.06.2026 (обновлено: 13:26 08.06.2026)
Кафельников назвал высокими шансы Андреевой войти в топ-3 теннисисток мира

РИА Новости: Андреева может войти в тройку лучших, по мнению Кафельникова

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneРоссиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос")
Россиянка Мирра Андреева празднует победу в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос», выиграв первый в карьере турнир Большого шлема.
  • После победы в Париже Мирра Андреева переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.
  • Евгений Кафельников считает, что Андреева способна к концу года подняться в число трех лучших спортсменок WTA.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Победительница Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева создала хороший задел рейтинговых очков и в случае успешных выступлений способна к концу года подняться в число трех лучших спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников.
В субботу 19-летняя Андреева победила польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2 в финале "Ролан Гаррос", выиграв первый в карьере турнир Большого шлема. В опубликованном в понедельник рейтинге WTA россиянка переместилась с восьмого на шестое место.
Турниры Большого шлема
Roland Garros WTA
06 июня 2026 • начало в 16:25
Завершен
Майя Хвалиньская
0 : 23:62:6
Мирра Андреева
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"Мирра после победы в Париже создала хороший задел рейтинговых очков, и теперь все будет зависеть от того, как она будет развивать этот успех. Я думаю, что ей абсолютно по силам к концу года войти в тройку лучших теннисисток мира. Будут результаты, будет рейтинг и, соответственно, все остальное. Все взаимосвязано", - сказал Кафельников, оценивая перспективы спортсменки.
Россиянка Мирра Андреева с трофеем после победы в финале Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Великая победа России! Андреева сотворила чудо на "Ролан Гаррос"
6 июня, 18:36
 
ТеннисСпортФранцияСиднейПарижРолан ГарросМирра АндрееваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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