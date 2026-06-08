Кафельников назвал высокими шансы Андреевой войти в топ-3 теннисисток мира

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева победила Майю Хвалиньскую в финале «Ролан Гаррос», выиграв первый в карьере турнир Большого шлема.
- После победы в Париже Мирра Андреева переместилась с восьмого на шестое место в рейтинге WTA.
- Евгений Кафельников считает, что Андреева способна к концу года подняться в число трех лучших спортсменок WTA.
МОСКВА, 8 июн – РИА Новости, Олег Богатов. Победительница Открытого чемпионата Франции россиянка Мирра Андреева создала хороший задел рейтинговых очков и в случае успешных выступлений способна к концу года подняться в число трех лучших спортсменок Женской теннисной ассоциации (WTA), заявил РИА Новости экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников.
Roland Garros WTA
06 июня 2026 • начало в 16:25
Завершен
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"Мирра после победы в Париже создала хороший задел рейтинговых очков, и теперь все будет зависеть от того, как она будет развивать этот успех. Я думаю, что ей абсолютно по силам к концу года войти в тройку лучших теннисисток мира. Будут результаты, будет рейтинг и, соответственно, все остальное. Все взаимосвязано", - сказал Кафельников, оценивая перспективы спортсменки.