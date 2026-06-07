Васильев отметил, что российские клубы через год вернутся в еврокубки

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что уверен в допуске российских футбольных клубов к участию в еврокубковых турнирах в следующем сезоне, поскольку видна благоприятная мировая тенденция по возвращению отечественных спортсменов на международные соревнования.

"Считаю, что и нашу сборную тоже вскоре вернут к участию в европейских соревнованиях. Может быть, все идет не так быстро, как нам хотелось бы, но мировая тенденция уже налицо", - добавил собеседник агентства.