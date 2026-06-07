Васильев отметил, что российские клубы через год вернутся в еврокубки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Васильев уверен в допуске российских футбольных клубов к участию в еврокубковых турнирах в следующем сезоне.
- УЕФА сообщил, что российские футбольные клубы не примут участия в еврокубковых турнирах сезона-2026/27.
- Васильев считает, что мировая тенденция благоприятна для возвращения российских спортсменов на международную арену.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что уверен в допуске российских футбольных клубов к участию в еврокубковых турнирах в следующем сезоне, поскольку видна благоприятная мировая тенденция по возвращению отечественных спортсменов на международные соревнования.
В субботу Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что российские футбольные клубы не примут участия в еврокубковых турнирах сезона-2026/27. Отмечено, что исполком УЕФА 20 мая скорректировал схему допуска команд к Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций на сезон-2026/27 с учетом продолжающегося отстранения российских клубов от соревнований под эгидой организации.
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"Я думаю, что через год наши футбольные клубы уже точно будут играть в европейских турнирах. Ведь мы видим, что в мире уже обозначена тенденцию по возвращению наших спортсменов на международную арену, и даже с гимном и флагом. ФИФА и УЕФА сейчас всячески пытаются не допускать наших спортсменов, но, как говорится, перед смертью не надышишься. Поэтому уже неизбежно то, что наши клубы в 2027 году будут участвовать в еврокубках", - сказал Васильев.
"Считаю, что и нашу сборную тоже вскоре вернут к участию в европейских соревнованиях. Может быть, все идет не так быстро, как нам хотелось бы, но мировая тенденция уже налицо", - добавил собеседник агентства.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко в воскресенье заявил РИА Новости, что российские взрослые спортсмены полноценно допущены к состязаниям с флагом, гимном и национальной символикой в 12 олимпийских видах спорта.