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Зверев выиграл "Ролан Гаррос" - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
20:48 07.06.2026 (обновлено: 21:14 07.06.2026)
Зверев выиграл "Ролан Гаррос"

Третья ракетка мира Зверев обыграл Коболли в финале "Ролан Гаррос"

© Фотография из соцсетейАлександр Зверев
Александр Зверев - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© Фотография из соцсетей
Александр Зверев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Зверев победил Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции.
  • Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над итальянцем Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции, который проходил на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Коболли получил 10-й номер посева. Спортсмены провели на корте 4 часа 16 минут.
Турниры Большого шлема
Roland Garros ATP
07 июня 2026 • начало в 16:30
Завершен
Флавио Коболли
2 : 31:66:44:67:61:6
Александр Зверев
Календарь Турнирная таблица История встреч
Оба теннисиста по шесть раз подали навылет. Зверев также допустил девять двойных ошибок, 54 невынужденные и активно выиграл 50 мячей. У Коболли - три двойные и 65 невынужденных ошибок, 42 виннерса. Немец в четвертый раз обыграл соперника при одной победе у итальянца.
Звереву 29 лет, он впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. Всего в активе спортсмена 25 титулов ATP в одиночном разряде, он является третьей ракеткой мира. Представитель Германии также является олимпийским чемпионом в Токио. Он стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Энди Маррея и Новака Джоковича, который выиграл Олимпийские игры, турнир Большого шлема, турнир серии "Мастерс" и итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Эта победа стала 125-й для Зверева на турнирах Большого шлема. В Открытую эру ни один теннисист не одерживал больше побед на мэйджорах до завоевания первого титула на турнире Большого шлема. Для Зверева это 41-й турнир Большого шлема, больше него до первого титула шел лишь хорват Горан Иванишевич (48 турниров).
Коболли 24 года, он впервые играл в финале турнира Большого шлема. Итальянец дебютирует в первой десятке в обновленной версии мирового рейтинга.
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