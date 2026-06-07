Зверев выиграл "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ Александр Зверев победил Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева.

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над итальянцем Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции, который проходил на грунтовых кортах Парижа.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Коболли получил 10-й номер посева. Спортсмены провели на корте 4 часа 16 минут.

Оба теннисиста по шесть раз подали навылет. Зверев также допустил девять двойных ошибок, 54 невынужденные и активно выиграл 50 мячей. У Коболли - три двойные и 65 невынужденных ошибок, 42 виннерса. Немец в четвертый раз обыграл соперника при одной победе у итальянца.

Звереву 29 лет, он впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. Всего в активе спортсмена 25 титулов ATP в одиночном разряде, он является третьей ракеткой мира. Представитель Германии также является олимпийским чемпионом в Токио. Он стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Энди Маррея и Новака Джоковича, который выиграл Олимпийские игры, турнир Большого шлема, турнир серии "Мастерс" и итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Эта победа стала 125-й для Зверева на турнирах Большого шлема. В Открытую эру ни один теннисист не одерживал больше побед на мэйджорах до завоевания первого титула на турнире Большого шлема. Для Зверева это 41-й турнир Большого шлема, больше него до первого титула шел лишь хорват Горан Иванишевич (48 турниров).