Зверев выиграл "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Зверев победил Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции.
- Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу Зверева.
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу над итальянцем Флавио Коболли в финале Открытого чемпионата Франции, который проходил на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 в пользу посеянного под вторым номером Зверева. Коболли получил 10-й номер посева. Спортсмены провели на корте 4 часа 16 минут.
Roland Garros ATP
07 июня 2026 • начало в 16:30
Завершен
2 : 31:66:44:67:61:6
Оба теннисиста по шесть раз подали навылет. Зверев также допустил девять двойных ошибок, 54 невынужденные и активно выиграл 50 мячей. У Коболли - три двойные и 65 невынужденных ошибок, 42 виннерса. Немец в четвертый раз обыграл соперника при одной победе у итальянца.
Звереву 29 лет, он впервые в карьере стал победителем турнира Большого шлема. Всего в активе спортсмена 25 титулов ATP в одиночном разряде, он является третьей ракеткой мира. Представитель Германии также является олимпийским чемпионом в Токио. Он стал четвертым теннисистом после Андре Агасси, Энди Маррея и Новака Джоковича, который выиграл Олимпийские игры, турнир Большого шлема, турнир серии "Мастерс" и итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
Эта победа стала 125-й для Зверева на турнирах Большого шлема. В Открытую эру ни один теннисист не одерживал больше побед на мэйджорах до завоевания первого титула на турнире Большого шлема. Для Зверева это 41-й турнир Большого шлема, больше него до первого титула шел лишь хорват Горан Иванишевич (48 турниров).
Коболли 24 года, он впервые играл в финале турнира Большого шлема. Итальянец дебютирует в первой десятке в обновленной версии мирового рейтинга.