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Синякова и Таунсенд выиграли "Ролан Гаррос" в женском парном разряде - РИА Новости Спорт, 07.06.2026
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Теннис
 
13:53 07.06.2026 (обновлено: 15:45 07.06.2026)
Синякова и Таунсенд выиграли "Ролан Гаррос" в женском парном разряде

Синякова и Таунсенд выиграли в женском парном турнире на "Ролан Гаррос"

© AP Photo / Aurelien MorissardКатерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© AP Photo / Aurelien Morissard
Катерина Синякова и Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В финальном матче посеянные под первым номером Синякова и Таунсенд обыграли вторых сеяных Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
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6 июня, 18:36
30-летние Синякова и Таунсенд выиграли третий совместный турнир Большого шлема в карьере. Ранее они побеждали на Уимблдоне в 2024 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2025-м. Для Синяковой в общей сложности это четвертая победа на "Ролан Гаррос" и 11-я на турнирах Большого шлема в парном разряде в карьере. Она завоевала семь титулов в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой и один - в дуэте с американкой Кори Гауфф.
30-летняя Данилина и 33-летняя Крунич сыграли третий совместный финал на мэйджорах после "Ролан Гаррос" 2025-го и Australian Open 2026-го. На их счету нет выигранных турниров Большого шлема.
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ТеннисСпортФранцияПарижКазахстанРолан ГарросКатерина СиняковаАлександра КруничСербияБарбора Крейчикова
 
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