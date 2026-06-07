Синякова и Таунсенд выиграли "Ролан Гаррос" в женском парном разряде

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
В финальном матче посеянные под первым номером Синякова и Таунсенд обыграли вторых сеяных Анну Данилину из Казахстана и Александру Крунич из Сербии со счетом 6:2, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
30-летние Синякова и Таунсенд выиграли третий совместный турнир Большого шлема в карьере. Ранее они побеждали на Уимблдоне в 2024 году и на Открытом чемпионате Австралии в 2025-м. Для Синяковой в общей сложности это четвертая победа на "Ролан Гаррос" и 11-я на турнирах Большого шлема в парном разряде в карьере. Она завоевала семь титулов в паре с соотечественницей Барборой Крейчиковой и один - в дуэте с американкой Кори Гауфф.
30-летняя Данилина и 33-летняя Крунич сыграли третий совместный финал на мэйджорах после "Ролан Гаррос" 2025-го и Australian Open 2026-го. На их счету нет выигранных турниров Большого шлема.