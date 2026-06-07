Синякова и Таунсенд выиграли "Ролан Гаррос" в женском парном разряде

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Чешка Катерина Синякова и американка Тейлор Таунсенд стали победительницами женского парного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.

30-летняя Данилина и 33-летняя Крунич сыграли третий совместный финал на мэйджорах после "Ролан Гаррос" 2025-го и Australian Open 2026-го. На их счету нет выигранных турниров Большого шлема.