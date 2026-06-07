Аксаков предположил, какой будет ключевая ставка в конце года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.
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"На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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