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Аксаков предположил, какой будет ключевая ставка в конце года - РИА Новости, 07.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
08:43 07.06.2026
Аксаков предположил, какой будет ключевая ставка в конце года

Аксаков: ключевая ставка ЦБ на конец года будет на уровне 10-12%

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАнатолий Аксаков
Анатолий Аксаков - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Анатолий Аксаков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ключевая ставка ЦБ РФ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%, такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026.
«
"На конец года ключевая будет на уровне 12%. Но если динамика инфляции все-таки будет отрицательной, как последние предыдущие две недели, то могут быть более решительные шаги и снижение ключевой до 10%", - сказал он.
Банк России последовательно, но осторожно смягчает ДКП с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В апреле Банк России снизил ключевую ставку восьмой раз подряд – до 14,5%, повторив шаг, предпринятый на последних четырех заседаниях.
Петербургский международный экономический форум в этом году прошел с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Ключевая ставка в апреле 2026 года
Ключевая ставка ЦБ России: что это, зачем нужна и на что влияет
13 февраля, 13:48
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФКлючевая ставка
 
 
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